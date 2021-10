Madagascar: Opposition - Fragilisée par la scission

Alors que l'horizon 2023 approche, l'opposition, quant à elle, est minée par des luttes intestines qui risquent de la fragisiliser.

Le prochain candidat lors de la présidentielle de 2023 ne fait pas encore l'objet d'une sérieuse discussion dans le camp présidentiel. Au niveau des militants, la question ne se pose même pas et la candidature du président de la République à sa propre succession ne fait pas l'objet d'aucune remise en question. Récemment, à Mahajanga, le parti TGV a posté sur les réseaux des messages de soutien indéfectible à Andry Rajoelina insinuant l'échéance présidentielle. Lanto Rakotomanga, députée élue sous les couleurs de l'IRD, a été claire et nette, lors d'une intervention télévisée d'il y a quelques mois, sur le sujet du prochain candidat de sa plateforme : il s'agit ni plus ni moins d'Andry Rajoelina. Mais, au palais, le sujet est encore jalousement gardé. « Il n'est pas encore temps d'évoquer la présidentielle. Le président de la République travaille actuellement pour réaliser les velirano » a confié une source concordante.

Lobbying. Dans le camp présidentiel, l'ambiance est sereine à deux ans de la prochaine présidentielle. Même si certaines têtes jouent, parfois, les trouble-fête, pour se faire entendre. Des députés Mapar jouent de fausse note par rapport à la mélodie générale qui règne dans la plateforme des partisans du président. Jean Brunel Razafintsiandraofa a fait parler de lui lorsqu'il s'est opposé à la délimitation territoriale de la 23ème région. Il n'a pas eu gain de cause auprès de l'exécutif, malgré ses interventions médiatisées et d'intenses lobbyings auprès des communautés locales, et se fait discret. Naivo Raholdina, quant à lui, s'est habitué ces derniers mois à lancer des piques à l'endroit de certaines figures de sa famille politique et serait en mauvais termes avec le camp présidentiel.

Solidarité en péril. Dans le camp de l'opposition, l'atmosphère est délétère. La scission guette le parti HVM. Cette formation de Hery Rajaonarimampianina est actuellement minée par des luttes intestines qui peuvent la conduire à une division. « Certains membres du parti ne supportent pas la ligne de conduite actuelle en critiquant le régime » a assumé Rivo Rakotovao, coordonnateur national du Hery Vaovao ho an'i Madagasikara. « Ils cherchent à jouer la complaisance et je peux les comprendre, dans une certaine mesure » poursuit-il. Si le numéro deux du parti a du mal à cacher la réalité qui anime le HVM, c'est que la division est déjà à peine voilée. Une aile dirigée par Mohamed Rachidy est en train de se dessiner et met en péril la solidarité de ce parti qui a déjà tout perdu lors de l'élection présidentielle de 2018.

Unité. La traversée du désert semble être beaucoup trop dure pour certains membres du HVM, a insinué Rivo Rakotovao sur une chaîne de télévision privée locale hier. Toutefois, il a noté que le fait d' « être opposant à ce régime nous expose à des séries d'intimidations et de poursuites de toutes sortes » a-t-il affirmé. Pour l'ancien président du Sénat, cette situation affecte l'exercice de l'opposition et fragilise les formations qui affrontent le camp présidentiel. L'unité est donc menacée dans les partis opposants qui se trouvent déjà en difficulté pour s'entendre entre eux. L'aile dure de Marc Ravalomanana ne reçoit aucune adhésion des autres groupements politiques qui s'accrochent sur la bannière du « groupe Panorama réputé par son style plus « soft » mais accusé d'être complaisant.