Madagascar: Basket-ball-Election Analamanga - Les cinq sections refusent de se rendre aux urnes

Rien ne va plus concernant l'élection du président de la ligue régionale d'Analamanga de basket-ball. A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire hier, les cinq sections demandent l'application du statut de la ligue sur ladite élection et non pas celui fourni par la fédération.

« Tant que le statut de la ligue ne sera pas appliqué aux élections des membres du comité exécutif de la ligue d'Analamanga, nous, les présidents des sections, ne participerons pas au deuxième tour prévu se dérouler ce vendredi aux 67 ». C'est ce qu'ont annoncé les présidents des cinq sections, hier, lors d'une conférence de presse. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire hier et après avoir fait appel à un huissier pour cette affaire, que ces présidents de sections ont pris cette décision.

Les trois présidents présents lors de cette conférence de presse ont démontré que la ligue dispose bel et bien d'un statut et qu'aucun texte n'a été encore abrogé donc qu'il est toujours valable. « Il est écrit dans le chapitre 4 - article 24 du statut de la ligue que les présidents des sections en exercice sont éligibles à la présidence de la ligue après avoir déposé leur démission, ce qui est tout à fait le contraire de ce qui est écrit sur le statut de la fédération. Dans le statut de la ligue, les conditions d'éligibilité dans le chapitre 4 - article 22 sont : avoir 21 ans révolus et moins de 60 ans ; jouir de ses droits civiques ; n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale, avoir une conduite sociale exemplaire », a déclaré le président de la section Avaradrano, Faly Tsimaholy Andrianarivelo, qui a été candidat invalidé lors de cette élection.

Ingérence de la fédération. « La fédération s'engage trop dans les affaires de la ligue. C'était le vice-président de cette instance en personne qui a présidé l'AGE de ce vendredi au lieu du président sortant qui n'était plus candidat. Nous déclarons que cette élection est caduque par l'existence de vice de procédure et vice de forme. D'ailleurs c'était le statut de la fédération qu'on avait appliqué. Nous demandons de repasser cette élection en respectant le statut comme il le faut. L'élection de ce vendredi est considérée comme néant.

Par ailleurs nous sommes ouverts et prêts pour une table ronde avec la fédération et le ministère de tutelle», a avancé le président de la section Tana ville, Mamisoa Lalaina Rakotomavo. Victime de ces conditions d'éligibilité, Andolalaina Mirana Rakotomanantsoa est candidate au poste de trésorier. « Ma candidature était refusée et la raison m'est inconnue. On m'a dit que je n'ai pas terminé le mandat olympique avec l'ancien régime, alors que ce mandat de quatre ans s'est achevé depuis mars 2021. Pourtant, un candidat dans le même cas que moi était éligible », a fait savoir l'ancienne CTR d'Analamanga.