Madagascar: Oelinjanahary Olivier Rakotomalala - « Recherches sur le fondement et l'expression du pouvoir » chez Nicolas Machiavel

Oelinjanahary Olivier Rakotomalala a défendu sa thèse sur Nicolas Machiavel.

Il a brillamment soutenu sa thèse de doctorat le 22 octobre dernier à l'Université de Toliara, avec comme thème « Recherches sur le fondement et l'expression du pouvoir » chez Nicolas Machiavel. Il s'est vu décerner la mention très honorable.

Ainsi au terme de ce travail, et en ce qui concerne la question de la gouvernementalité, il a parlé du concept de « bonne gouvernance » qui illustre le rôle de l'État et la transparence de sa légitimité. L'État est toujours un lieu de participation politique tout en protégeant son peuple. Selon l'impétrant, « Machiavel a créé une nouvelle ère de pensée politique et a expliqué que pour trouver un meilleur système politique, il est généralement admis qu'un accord vaut mieux qu'un désaccord, et qu'un accord vaut mieux qu'un conflit. La qualité d'un système efficace dépendra de son débat ouvert et permettra la confrontation des points de vue, en obtenant un consensus éclairé et en légitimant la règle de la majorité. Machiavel invente que ce qui fondera toutes les théories modernes de la démocratie, c'est le pari de l'intelligence collective. La légitimité du peuple à gouverner provient de sa sagesse. Seul le peuple peut être républicain, autrement dit peut gouverner dans l'intérêt commun. Cet acquis est définitif ».

Manque d'équilibre. Il estime ainsi qu' « à Madagascar, on voit que l'autoritarisme de l'État ne peut à lui seul résoudre les problèmes qui tourmentent le pays. En fait, ce qui choque, ce n'est pas seulement le niveau de violence atteint, mais aussi son incompétence. Cette violence est observée dans une gouvernance non démocratique ou non libre et les dictatures civiles et militaires qui lui sont associées. L'exercice actuel du pouvoir présente les caractéristiques de l'arbitraire, de l'illégalité et de la violation des droits de l'homme. Il faut aussi souligner l'ingérence étrangère dans les affaires publiques de Madagascar. Par conséquent, en raison du manque d'équilibre politique dû à la méconnaissance des méthodes de bonne gouvernance, nos dirigeants se devaient de faire un usage raisonnable du machiavélisme ».