Cote d'Ivoire: Un "tour missionnaire" pour réveiller la vocation missionnaire de chaque baptisé

Yamoussoukro — Une véritable "tournée missionnaire" traverse les quatre provinces ecclésiastiques du pays et se terminera le 18 décembre. C'est l'activité organisée, à l'occasion du mois missionnaire de 2021, par la Direction des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) de Côte d'Ivoire. A la base de ce voyage spécial il y a la nécessité de faire mieux connaître les Œuvres Pontificales Missionnaires et leurs activités aux prêtres, aux religieux et aux laïcs avec des témoignages, des initiatives et des rencontres.

" Ce voyage missionnaire, entrepris au début du mois d'octobre, fortement souhaité par les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vise à sensibiliser les fidèles de tous âges au thème de la mission et à créer une occasion d'échange et de confrontation vivante, en faisant connaître le travail des OMP ", explique à l'Agence Fides le père Jean-Noël Gossou, Directeur National des OMP de Côte d'Ivoire.

Après être passée par la province ecclésiastique de Korhogo entre le 4 et le 11 octobre, la tournée fait actuellement escale à Bouaké, avant de se poursuivre en novembre (12-22) dans la province ecclésiastique de Gagnoa et de s'achever en décembre dans la province d'Abidjan (24 novembre-18 décembre).

Le mois missionnaire est l'occasion de réveiller la conscience missionnaire de tous les prêtres, religieux, religieuses, laïcs et familles", a déclaré le père Gossou, "et j'invite donc chacun d'entre nous à prendre conscience de notre vocation missionnaire et à prendre l'engagement de marcher sur les traces des apôtres et des premiers missionnaires.

Les premiers fruits de cette tournée se sont déjà manifestés à la fin de la première étape, lorsque Mgr Ignace Dogbo Bessi, Archevêque métropolitain de Korhogo, a lancé un appel à tous les fidèles "pour qu'ils soient généreux dans leur soutien aux OPM". Les membres de l'apostolat des laïcs se sont également sentis renforcés dans leur connaissance du travail des OPM et donc plus motivés pour s'engager dans l'évangélisation.

En plus de ce parcours missionnaire organisé et mis en œuvre par le bureau national des OPM en Côte d'Ivoire, tous les diocèses ont été impliqués dans des activités pastorales organisées pour sensibiliser le peuple de Dieu au cours du mois d'octobre.