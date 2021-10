Congo-Kinshasa: Dans une économie du sang, de pillage et d'inspiration tribaliste

Ce qui frappe dans l'économie congolaise comme champ de gestion globale du pays, c'est son orientation complètement inégalitaire et pyramidale où la part de lion est entre les mains du grand chef, de sa famille biologique et politique, de sa tribu et de son entourage des mikilistes, au détriment des citoyens et citoyennes, il suffit de regarder comment l'argent du pays est sauvagement lapidé à travers les dépenses incalculables de la présidence du pays, jeter un coup d'œil économique pour voir comment les proches du grand chef dominent les rouages économiques du pays et s'enrichissent de manière ahurissante. Aux yeux du petit peuple pour se rendre compte que le vrai problème de ce pays est d'abord la tête de notre pays qui est problématique dans le domaine de l'argent depuis l'époque de Mobutu jusqu'à à nos jours.

Les gaspillages et les dépenses non budgétisées de la présidence, de la chambre du sénat et de l'Assemblée nationale sont suicidaires pour l'avenir de la nation, mais personne n'a parlé avec rigueur. C'est trois institutions, non seulement qu'elles hébergent un grand nombre des hommes et femmes qui mettent économiquement en genoux ce grand pays mais, ces derniers nous imposent à être des vrais mendiants de ce monde des humains, par leur ruse, leur tactique de vider les caisses de l'Etat et de se partager presque toute les richesses du pays.

Avec une telle classe politique des mangeurs sans limite et des manipulateurs de conscience, les élections, la désignation des animateurs de la CENI ne qu'un cercle vicieux pour déshabiller St Paul en vue d'habiller St Pierre.

Tout cela conduit à une déstabilisation totale et permanente dont l'horizon ne peut être que la guère continuelle dans une grande partie de notre pays, le chômage complexe et multidimensionnel, le tribalisme exagéré, le chaos administratif, comme stratégies de ceux qui sont au pouvoir pour se promouvoir politiquement et d'assoir le plus longtemps possible.

Dans une économie du sang et du chaos, tout devient possible, les chefs militaires peuvent se transformer en bandits de grand chemin, les multiples groupes armés peuvent se disséminer partout et semer la terreur, la logique de s'appuyer sur sa propre tribu pour se faire beaucoup d'influence dans le pays et avoir un poste stratégique, voilà c'est qui explique le théâtre de Banyamulenge au Sud Kivu, la tuerie chronique à Beni et les conflits dans les hauts plateaux d'Uvira et Fizi.

Dans une telle économie, la politique devient un moyen de se faire de beaucoup d'argent et trouver une place au ciel en utilisant toute les méthodes possibles.

Quand on est ainsi dans un climat d'insécurité économique et politique, il est difficile de voir quelle est vraiment les causes de nos profondes pathologies.

Dans ce cas, l'économie devient une économie du chaos, de paupérisation, de guère permanente pour permettre aux hommes en place de maintenir leur autorité dictatoriale.

Pour se faire, on doit être clair à ce niveau, ce ne sont pas des régimes autoritaires, des politiciens sans éthique nationale ou des seigneurs de guerre qui changeront les structures mentales profondes des congolais aujourd'hui, bien au contraire, dans la mesure où les politiques sont souvent prédateurs, sanguinaires économiquement par-là et attaché à des obédiences tribales, il est impensable que les pulsions de vengeance et l'esprit de violence n'opèrent pas pour forcer le destin afin que tout dominent pour être aussi au pouvoir de la jouissance aiguë.

Quand l'ordre politique est perçu globalement comme espace de s'enrichir illicitement sans aucune poursuite judiciaire après le mandat, il faut comprendre que tous les mafieux sont appelés à mettre les batteries à marche en vue de se retrouvent aussi.

En outre, si l'Est de la RDC est devenu exemple vivant des catastrophes causés par les chaos, les guerres Chroniques, les pillages de toute sorte, les rébellions meurtrières, les génocides, la pauvreté de masse citoyenne, c'est dans le tissu même des politiques menées par ces hommes en veste depuis la génération 60, qui réside le fond de notre vrai problème dont la culture politique du mal, de déstabilisation et de pillage économique structure notre être politique en RDC depuis les temps immémoriaux.

Dans ce présent texte, nous avons voulu rappeler à nos aimables leaders politiques, sociaux et aux élites en général pour les amenés à songer à une économie de paix, du bonheur partagé, de solidarité nationale par un choix de la bonne gouvernance économique et sociale à l'intérieur du pays et secondé d'une diplomatie ouverte à la coopération à travers la mise en place des institutions démocratiques et dynamiques.

Il est impératif de penser une économie solidaire et créative au Congo-Kinshasa en luttant contre cette économie du sang, de détournement des fonds publics et de jouissance cannibale.

Le temps est venu pour nous tous, de se mettre économiquement et patriotiquement débout comme un seul peuple et faire face à ce système politique et économique de mangeurs, des applaudisseurs du prince et des simples observateurs de nos malheurs.

Rappelons-nous, que le Congo RDC sera sauvé par nous et pour nous les congolais et Congolaises.

Mapenzi Manyebwa

Libre penseur, chercheur et expert en développement communautaire