Congo-Kinshasa: Pasteur Joseph Bansimba clôture le séminaire de sept jours à la Mission Evangélique Pain de Vie

Du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021, s'est déroulé dans la Mission Evangélique Pain de Vie (MEPVIE) le séminaire biblique axé sur le thème central : «Le salut est individuel, mais la destinée d'une famille est collective.» Pendant une semaine, plusieurs intervenants se sont succédé sur la chaire pour prêcher la parole de Dieu aux fidèles ayant massivement répondu à l'invitation du Représentant Légal, le Pasteur Joseph Bansimba Mfululu, au siège social de Bandalungwa Bisengo.

Lundi : « Comment expérimenter la liberté en Jésus-Christ ? » par le Pasteur Didier Engane ; mardi : « Pourquoi la délivrance est une nécessité pour tout croyant ? » par le Pasteur Liévin Mukanya ; mercredi : « Connaitre et comprendre le ministère de l'intercession » par le Pasteur Léonie Basanga ; jeudi : « Connaitre et comprendre le vrai concept du combat spirituel » par le Pasteur Roger Munganga ; vendredi : « Comment expérimenter la délivrance dans la famille ? » par le Pasteur Papy Kiata ; samedi : « Comment devenir une porte de grâce pour la famille ? » par le Pasteur Louis Ngoyi Musafiri.

Pour boucler la boucle, le dimanche 24 octobre, l'Evangéliste Joseph Kihanga a abordé le sous-thème : « Comment passer de la malédiction à la bénédiction ? » L'intervenant du jour de même que le Représentant Légal ont martelé sur le verset biblique Deutéronome 30 : 19-20 « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre ; j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour s'attacher à lui car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Eternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »

Joseph Kihanga a donné deux autres versets, Colossiens 1 : 11-13 et Galates 3 : 13-14, avant d'indiquer que Dieu laisse aux êtres humains le libre choix entre la vie (bénédiction) et la mort (malédiction). Puis le prédicateur a défini les mots-clés de son prêche se référant au dictionnaire Larousse. Passer : quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Malédiction : ce sont les paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en appelant la colère de Dieu. Bénédiction : la grâce ou faveur accordée par Dieu ; c'est aussi une grande chance ; ou encore l'action du prêtre qui bénit quelqu'un ou quelque chose. Selon le Pasteur Bansimba, la bénédiction c'est la capacité de produire, de multiplier.

Quant à la provenance, l'Evangéliste Kihanga a déclaré que la malédiction et la bénédiction proviennent d'une même et seule source : Dieu. Et quand est-ce que Dieu nous rattache à la malédiction ? A cette question, il a avancé sept raisons, à savoir : quand l'Eternel est irrité contre nous ; quand on traite Dieu avec mépris ; quand vous amener ce qui est dérobé, boiteux ou infirme comme offrande à Dieu ; quand vous violez l'alliance de Lévi ; quand vous trompez, vous frustrez Dieu dans les offrandes ; quand vous faites le travail du Seigneur avec négligence. Tout ceci est bien explicité dans le livre de Malachie.

Il a conclu sa prédication en déclarant qu'il faut obéir à la voix de l'Eternel, il faut s'attacher à Dieu en recevant Jésus-Christ, il faut signer l'alliance avec Dieu afin d'être assuré de son accompagnement dans tout ce qu'on entreprend et, surtout, il faut aimer l'Eternel, ton Dieu, source de toute bénédiction. Ainsi, les lampions se sont-ils éteints dans ce séminaire biblique sous la bénédiction du Pasteur Joseph Bansimba.

Ce Représentant Légal de MEPVIE et aussi Coordonnateur de la Maison des Prières en RDC a indiqué, dans une interview exclusive, qu'il a comme ministère la délivrance intégrale de la famille et de son environnement. Car, selon lui, la famille est l'aînée de l'église, la cellule de base, l'entité stratégique pour Dieu. C'est comme une pépinière où Dieu prend les jeunes plantes, et les plante dans la nation. La famille est une nation en miniature, et la nation c'est l'ensemble des familles. «Notre ministère c'est la restauration de la famille et l'assainissement de l'environnement », a-t-il déclaré.

La Mission Evangélique Pain de Vie est représentée notamment dans les villes de Matadi, Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa. MEPVIE est dans l'évangile du Royaume, celle qui forme des disciples ou fils matures, à l'opposé de l'enseignement de pain et de poisson qui draine des foules surtout dans notre pays. « Dieu n'est pas notre garçon de courses », a martelé Joseph Bansimba qui avait été l'un des principaux artisans du culte mémorable du Stade des Martyrs au cours duquel le Président de la République, Félix Tshisekedi, demanda pardon publiquement et dédia la RDC à Dieu. Tout est bien, qui finit bien.