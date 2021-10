Congo-Kinshasa: En perspective des IXèmes jeux de la Francophonie - Clément Musumadi - L'un des meilleurs judokas capables de représenter la RDC

Surnommé « Colonel », l'international judoka Congolais Clément Musumadi est actuellement l'un des meilleurs athlètes dans sa discipline, évoluant actuellement au Club Jitakyoei 34judo de Montpellier en France.

En effet, prenant part très souvent aux différentes compétitions internationales et africaines, la RDC à travers cette discipline, la Fédération congolaise de Judo (FENACOJU), devait suivre de près la situation et l'évolution de cet athlète poids lourd de plus de 100 kilos, surtout en perspective des IXès jeux de la francophonie Kinshasa 2022. Il y a lieu de noter que ce samouraï a débuté sa carrière professionnelle au Judo club Salongo dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, club fondé par l'ancien champion du Zaïre à l'époque, Maître Mamisa Kamenga d'heureuse mémoire, où il a excellé de par son travail acharné et sa discipline.

Cependant, suite aux multiples contraintes au niveau local, notamment la situation sécuritaire liée à une affaire privée, une situation d'ailleurs qui ne lui facilite pas la tâche d'évoluer aisément dans sa terre natale, Clément Musumadi serait envolé pour le vieux continent (Ndlr : Europe), en vue de trouver asile, renseigne une source sûre, où il a évolué dans plusieurs dojos, avant de signer pour l'un des meilleurs clubs de Judo de France Jitakyoei 34judo, club de deuxième division française.

Par ailleurs, après plusieurs années d'absence au haut niveau, avec ses techniques de combat hors pair et des mouvements magiques, le poids lourd congolais Musumadi a récemment participé au plus grand tournoi de Judo au monde regroupant les meilleurs judokas de la planète, qui s'est tenue du 16 au 17 octobre dernier à l'Hôtel Accor Arena (ex Bercy) en France, où Musumadi a malheureusement perdu son combat en 1/16 de finale par les points, face à un adversaire également solide, l'Américain Christian Konoval.

JF Kinshasa 2022

Les 9ès Jeux de la Francophonie sont prévus du 19 au 22 août 2022 en RDC. Dans la rubrique culture, la période de la présélection était fixée du 1er janvier au 31 mai 2021. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à la bibliothèque de la Délégation Wallonie-Bruxelles, que la commission de la présélection avait fixé les chevaliers de la plume sur les disciplines artistiques retenues, notamment chansons, contes et conteurs, danse de création, danse hip-hop, peinture, sculpture installation, photographie, jonglerie avec le ballon (freestyle), marionnettes géantes (au-delà de la taille humaine), littérature nouvelle et création numérique.

Michel Ngongo, chargé de présélection discipline culturelle, avait également précisé que pour le domaine sportif, les appels à candidature seront lancés incessamment. L'orateur a rappelé que les épreuves de Jeux de la Francophonie planchent sur les compétitions sportives, culturelles et artistiques. Tel est le cadre idéal pour ce champion d'exceller davantage dans cette discipline qu'il pratique dans le haut niveau depuis un bon moment déjà, et même pour les compétitions à venir à l'occurrence la Coupe d'Afrique de Judo, et même les 31èmes Jeux olympiques à Paris en 2024.