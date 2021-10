Congo-Kinshasa: 9ème Conférence Panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité - Samy Adubango loue les avancées significatives de la RDC

En visioconférence, le Vice-ministre Congolais des Affaires Etrangères Samy Adubango Awotho a procédé, ce mercredi 27 octobre 2021, à l'ouverture de la 9ème conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité.

«Combattre les flux financiers illicites pour combler le fossé croissant des inégalités en Afrique» est le thème principal sur lequel les participants mûrissent la réflexion au cours des travaux dont la durée est de trois jours, précise la Cellule de Communication du Ministère.

Engagement ferme

D'entrée de jeu dans son allocution, Samy Adubango a insisté sur ce fléau qui secoue le monde en général et l'Afrique en particulier, suivi des conséquences humanitaires qui en découlent, notamment le sous-développement du continent.

Dans la foulée, au nom du Gouvernement de la RDC, le Vice-ministre des Affaires Etrangères a rappelé aux participants de cette conférence, l'impérieuse nécessité et l'urgence d'harmoniser les efforts visant à endiguer les flux financiers illicites, la criminalité financière et économique.

Tout en rendant ses hommages les plus déférents au Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Président en exercice de l'Union africaine, Samy Adubango a eu les mots justes pour expliquer à l'audience panafricaine, les mesures draconiennes amorcées au pays, pour mettre fin au fléau relatif à la corruption, au détournement des deniers publics, aux flux financiers illicites et anti valeurs corolaires.

Modèle de la RDC

Il s'est appesanti sur l'impact de la création en RD. Congo de l'Agence de Prévention et Lutte contre la Corruption (APLC), service rattaché à la Présidence de la République, la redynamisation de l'Inspection Générale des Finances et la qualité de la justice nationale qui s'améliore de plus en plus, sous la férule de Félix Tshisekedi.

Considérant les efforts fournis par le chef de l'Etat dans la lutte contre la criminalité économico-financière, le numéro 2 de la diplomatie congolaise a exhorté ses pairs à consacrer ce dernier au titre de Champion dans la lutte contre les flux financiers.

Les participants

Nécessité est de rappeler que parmi les participants à cette 9ème conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité, il y a lieu de citer entre autres le Commissaire de l'Union pour le Développement Economique, le Commerce, l'Industrie et les Mines ; Madame la Secrétaire Générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies et Secrétaire Général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique ; le Secrétaire Exécutif du Forum Africain d'Administration Fiscale ; le Directeur Exécutif du réseau africain pour la justice fiscale, pour ne citer que ces derniers.