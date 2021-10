Sénégal: Mbour Petite Côte signe un contrat de 5 ans avec groupe Thames de Marzio Guggiari

Le président de Mbour Petite Côte, Mbaye Diouf Dia a présenté le week-end à la presse le nouveau sponsor du club. Il s'agit du groupe Thames dirigé par le Suisse Marzio Guggiari. La société s'est engagée dans l'accompagnement de l'équipe professionnelle sur la base d'un partenariat pour une durée de cinq années. L'objectif recherché est d'optimaliser le rendement de Mbour Petite Cote et d'aller plus que le partenariat qui a lié "Ital.Green", au club des Pélicans. Le président Mbaye Diouf Dia renseigne que le nouveau partenariat entend prendre en charge leur lieu de préparation et d'hébergement, la Tanière Bruno Metsu, pour un coût de 2000 euros. Les salaires des joueurs et du staff technique sont aussi aux frais du nouveau partenaire.

Le staff technique constitué de deux entraineurs italiens en plus d'une expertise locale est apprécié du partenaire. Ce dernier compte apporter tout son concours pour optimiser les performances.

Sur un existant de douze joueurs retenus et ayant joué la saison dernière avec MPC, le nouveau sponsor accompagné du technicien italien veut faire un recrutement de 13 joueurs afin de stabiliser le groupe à 25. Mais également dans le but d'améliorer les performances techniques.

A cette fin, les talents seront recherchés partout et même dans la région ouest africaine. Marzio Guggiari s'est attaché les services d'un conseil sénégalais chargé d'assurer le suivi de ses engagements. Il a aussi rencontré et pris contact avec les autorités du comité national olympique sportif sénégalais, le ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Ageroute. Entraineur de 2ème degré et président de club à Lugano, le Suisse Marzio Guggiari et groupe Thames entend incruster un timbre nouveau à MPC par la dotation d'un bus neuf de transport des joueurs. Ainsi, selon Mbaye Diouf Dia, la convention pour la promotion de son équipe et du football mbourois s'inscrit dans un cadre d'accord tripartite explicité plus haut. Selon lui, le football sénégalais est très connu en Suisse avec le passage dans ce pays des joueurs comme Pape Bouba Diop et Moussa Konaté entre autres. Pour l'heure, le MPC a déjà inscrit à son palmarès deux trophées en coupe du Sénégal et en Coupe du parlement.