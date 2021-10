Congo-Kinshasa: A l'initiative de la Banque Mondiale et en prévision de la Cop26 - Jeanine Mabunda et d'autres sommités africaines tablent sur l'atténuation du changement climatique

«Ravie de participer à la discussion The Brookings Institution et World Bank sur la route de l'Afrique vers la #Cop26. Nous devons veiller à ce que le développement de l'Afrique, y compris l'accès à l'électricité, se poursuive tout en veillant à ce que le changement climatique soit atténué».

Jeanine Mabunda Lioko, ancienne Présidente de la Chambre basse du parlement de la RDC, n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit après sa participation active à la conférence virtuelle co-organisée mardi 26 octobre 2021, par la Banque Mondiale et le Brookings Institute.

Dans sa participation en tant que panéliste, Jeanine Mabunda Lioko, s'exprimant dans la langue de Shakespeare qu'elle maitrise à la perfection, n'était pas allée par quatre chemins pour présenter l'Afrique comme la solution ultime pour le changement climatique au niveau mondial. Dans son intervention, elle a également encensé la RDC, sa mère patrie, en évoquant le bassin du Congo qui permet au monde avec l'Amazonie, d'atténuer le réchauffement climatique. A l'en croire, le temps est à l'action. "Parlons peu et agissons plus", dit-elle.

Pour Mme Mabunda Lioko, l'Afrique est la moins responsable de la crise climatique mondiale mais fait face à ses conséquences les plus graves. Quarante-huit pays d'Afrique subsaharienne hormis l'Afrique du Sud ne sont responsables que de 0,55 % des émissions cumulées de CO2. La Chine, l'Union Européenne et les Etats-Unis émettent plus de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre; tandis que toute l'Afrique n'en émet que 7%.

Selon la Présidente honoraire de l'Assemblée nationale, le charbon représente encore jusqu'à 38% de la production d'électricité dans le monde, avec la Chine, l'Inde, les Etats-Unis et l'Union Européenne qui restent les plus gros consommateurs de charbon. «Aujourd'hui, près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, un nombre qui augmenterait en fait de 30 millions en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, est vital pour la stabilisation du climat mondial, absorbant 1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année. Sans le Bassin du Congo et l'Amazonie, le monde se réchaufferait plus rapidement», a en outre déclaré la Députée Mabunda. A l'entendre parler, la RDC représente 70% du cobalt, le minerai essentiel à la production de batterie. La demande de cobalt devrait doubler d'ici 2030. À l'inverse, 84 millions de personnes (80% de la population totale) en RDC pourrait encore manquer d'accès à l'électricité en 2030.

« Le monde aura besoin des ressources naturelles de l'Afrique pour résoudre les crises climatiques, à la fois nos forêts absorbant le carbone et nos minerais essentiels aux énergies renouvelables », renchérit-elle.

En gros, pour Jeanine Mabunda, toutes ces contributions doivent être reconnues et valorisées de manière appropriée. Et de conclure : "La pauvreté énergétique en Afrique n'est pas une solution climatique mondiale".

Pour rappel, au mois de juillet dernier, Jeanine Mabunda Lioko, Députée nationale de la République démocratique du Congo s'était illustrée de la plus belle de manières, en participant activement à un événement organisé par le National Democratic Institute (NDI). Elle avait proposé une solution bien réfléchie dans le combat pour la lutte contre les violences sexuelles envers les femmes. Elle qui ne veut troquer son combat pour rien au monde, s'est révélée cette fois-ci, sur la question du réchauffement climatique en apportant sa pierre à l'édifice à travers des propositions efficientes, pour sauver l'humanité face à cette problématique majeure.