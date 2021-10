Afrique: Coopération - La France signe un 3ème C2D d'un montant de 751 milliards FCFA avec la Côte d'Ivoire

Le ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Adama Coulibaly, ont signé ce 27 octobre, un troisième Contrat de désendettement et de développement (C2D) entre les deux pays. Ce troisième contrat, dont la mise en œuvre et le suivi seront effectués par l'Agence française de développement (Afd), mobilisera des ressources d'un montant de 751 milliards de Francs CFA.

Mécanismes de conversion de dette en programmes de développement, gérés dans un cadre partenarial, les Contrats de désendettement et de développement illustrent depuis 2012 la richesse de la coopération économique entre la France et la Côte d'Ivoire.

Ce troisième contrat, dont la mise en œuvre et le suivi seront effectués par l'Agence française de développement (AFD). Ces ressources seront entièrement consacrées aux priorités du gouvernement ivoirien, dans le cadre du nouveau Plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour 2021-2025.

Ce troisième contrat de désendettement et de développement à destination de la Côte d'Ivoire mettra l'accent entre 2021 et 2025 sur l'éducation, la formation, l'emploi et la santé, précise le ministère français, ainsi que le développement urbain et l'agriculture.