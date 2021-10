Congo-Kinshasa: Ayant parcouru 8.000 kms de Bruxelles à Kinshasa - Le «Père des Nations» Philippe Movoto prêche et électrise l'église Feu de l'Eternel à Bandalungwa

«Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques.

Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau ; car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau ; et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur je n'ai personne, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, et marcha. »

C'est par ce grand et poignant témoignage tiré de l'évangile de Jean, au verset 5, que l'officiant de ce culte dominical, Philippe Movoto dit «Père des Nations», a introduit sa prédication en présence des nombreux fidèles de l'église Feu de l'Eternel du Patriarche Emmanuel Lumbu affectueusement appelé «Big Prophète». C'était le 17 octobre 2021 dans la commune de Bandalungwa. Dans son prêche, il a martelé que la guérison pour toutes sortes de maladies est possible à tout celui qui croit, à l'instar de cet homme dont la maladie a duré trente-huit ans.

Dans ce premier voyage dans son pays natal, Philippe Movoto s'est fait accompagner d'une forte délégation dont son interprète, le jeune Bertrand, de même que la Prophétesse Edva. Pourquoi le pseudonyme «Père des Nations» ? Philippe Movoto répond que c'est Dieu qui lui a donné ce patronyme, «Tata ya mabota» en lingala, appelé à bâtir des églises partout. Cela fait pratiquement vingt ans que ce membre de la famille de l'ancien Président de la République du Zaïre, Mobutu Sese Seko, s'est consacré à l'évangélisation. Il a commencé par l'Angola, puis l'Afrique du Sud, avant de gagner l'Europe, plus précisément l'ancienne métropole.

Dans le Royaume de Belgique, il est à la tête de son église dénommée «Viens et vois» et préside la pastorale. La mission que le Seigneur lui a assignée consiste à restaurer les églises, à œuvrer de manière à ce que les hommes de Dieu soient considérés et respectés au sein de leur société.

D'intenses moments de prière et de délivrance s'en sont suivis surtout après l'entrée, vers la fin du culte, du Patriarche Emmanuel Lumbu, ami de longue date du «Père des Nations». L'église Feu de l'Eternel a donc connu une ambiance électrique en cette journée dominicale. Les jours qui ont suivi, Big Prophète et son hôte de marque se sont envolés pour la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans le cadre de cette même mission pastorale.