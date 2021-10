Congo-Kinshasa: La relation de cause à effets entre le discours de Bitakwira et le carnage de Bibokoboko et Fizi, dans le Sud-Kivu

Depuis avril 2017 la communauté Banyamulenge est victime d'une épuration ethnique que les uns appellent une victimisation comme si il y a de l'honneur dans celle-ci.

Les hommes ont été tués, les villages brûlés, les petits et grands bétail razziés à proximité des positions militaires, la communauté internationale représentée par la MONUSCO s'est contenté de donner les statistiques des violations des droits humains, entre temps on tue impunément.

Les victimes n'ont cessé de faire des cris d'alarmes qui n'ont pas été écouté par qui que ce soit, au contraire la situation s'est du jour au lendemain , dégradée et les politicards des mauvais goût ont saisi l'occasion par les cheveux pour tirer des dividendes politiques pour un positionnement politique, surtout préparer les élections 2023, car il est connu qu'a l'est de la RDC là où la population est significativement intoxiquée, vilipender un tutsi équivaut à l'héroïsme qui frise celui de Mandela ou Martin Luther King.

En date du 19/09/2021, le Ministre honoraire du Développement Rural et Président du parti Alliance pour la République et la Conscience Nationale (ARCN), Justin BitakwiraByahona Hai, Grand Notable Fuliru et leader d'opinion du Sud-Kivu qui, du reste, est dépositaire de l'autorité publique, aurait lancé un messager incitant la communauté Fuliru à continuer à attaquer les Banyamulenge. Extrait du message de Bitakwira «... La guerre que nous menons contre les Tutsi ça prend une vitesse supérieure. Et vous devez savoir que ce combat était en train d'affaiblir ces gens (tutsi) que nos grands pères et nos pères ont accueilli comme rwandais, étudiants et logeant dans nos familles... ». Ce message largement condamné par plusieurs personnes dont les organisations internationales.

En date du 6/10/2021, Justin Bitakwira aurait fait une interview sur la radio Okapi appellant la communauté Sud kivucienne à une cohésion sociale et l'unité. Le lendemain, le notable de la région Bitakwira, ignorant volontairement la procédure de droit de réponse, aurait nié ce propos en arguant que la Radio Okapi aurait manipulé et déformé son message. Cette question avait attiré l'attention des analystes politiques et les internautes qui, pour eux, prenaient ce comportement comme une diversion affirmant que Bitakwira le père idéologique des Maï-Maï que lui considère tendrement "Bagurugurubangu", prépare un assaut contre les paisible citoyens de la communauté Banyamulenge.

En date du 13/1/2021, les Maï-Maï Bilozebishambuke issue de la communauté Fuliru, la tribu de Bitakwira, auraient quitté Milimba dans la secteur de Nganja se dirigeant vers la région de Bibokoboko dans la secteur de Tanganyika et Mutambala en territoire de Fizi pour y mener une expédition meurtrière contre les villages habités par les Banyamulenge à Bibokoboko.

Une dizaine des villages calcinés, plusieurs centaines des gros et petits bétails emportés et les survivants de cet assaut sont entrain d'errer dans les montagnes du versant qui surplombe le lac Tanganyika vers la ville de Baraka dans un état de déplacement forcé (crime contre l'humanité).

Nous n'allons pas revenir sur le discours de Bitakwira parce que nous l'avons paraphrasé dans les paragraphes précédents, mais nous allons directement voir ce que prévoie la loi quant à ce.

La constitution du 18 Février 2006

L'article 23 de la constitution du 18 février 2006 tel que révisée jusqu'en ce jour dispose que «Toute personne a la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et les bonnes mœurs».

Cette disposition revêt un caractère général, elle concerne tout le monde en consacrant la liberté d'expression pour tous mais, avec des limites. Donc on ne peut pas parler du n'importe quoi en se basant sur cette disposition, étant donné que la constitution à son article 13 stipule que «aucun congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif , en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique».

A la lumière de ces dispositions, il y a lieu de considérer que le discours de Bitakwira le 19/9/2021 énerve les libellés des dispositions sus évoquées. Car ce dernier a voulu inciter les Fuliru à s'élever et attaquer les Banyamulenge qu'il qualifie des rwandais, donc des étrangers et à ce titre ils méritent de subir des attaques en promettant que ceux qui leur apporteront secours leurs jours seront comptés sur la terre de Bafuliru. Quelle menace !

L'ordonnance loi no 66-342 de 1960 portant répression du racisme et du tribalisme

L'article premier de cette ordonnance loi stipule que «quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autres moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, Tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à mille francs, ou seulement d'une de ces peines seulement si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l'amende de cinq milles francs au moins. Si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité».

Nous estimons que Bitakwira Président du parti ARCN, député deux fois ancien Ministre est un dépositaire de l'autorité publique, son action de soulever les Fuliru Maï-Maï Bilozebishalbuke a provoquée une attaque à Bibokoboko dans le territoire de Fizi. Ceux qui ont organisé les attaques de Bibokoboko ont prétexté la présence des combattants du Colonel Makanika pour justifier leur coup. Ils oublient qu'il y avait une position de la FARDC et les services des sécurités qui n'ont jamais constaté cette présence.

Ce prétexte ne tient donc pas debout pour justifier ces attaques de Bilozebishambuke. Nous signalons que des sources à notre possession affirment que les Bafuliru qui avaient refusé de se désolidariser avec les Banyamulenge ont été puni, leurs villages ont été brûlés et leurs bétails emporter comme l'avait promis Bitakwira dans son message du 19/09/2021.

Il sied de rappeler que la même personne Bitakwira en 2018 pendant la campagne électorale, il avait reconnu dans son discours qu'il est en relation avec le Maï-Maï qu'il appelait baguruguru, qui seront ses gardes rapprochés une fois élu gouverneur de Province. En plus de cela, Bibokoboko était le seul coin de la région qui n'a pas subi beaucoup d'attaque à cause des dialogues initié par les notables des toutes les communautés.

Etant donné que Bitakwira est président du parti politique il serait nécessaire si pas impérieux de faire un regard sur la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

Loi nº 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques

Il est connu de tous que président du parti doit être une personne d'une bonne moralité et son parti politique doit aussi avoir une idéologie saine qui vise le développement du pays. Selon l'article 6 de la loi sus évoquée dispose que. «Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire au assimilée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite aux partis politiques». L'article 30 de la même loi renchérit dans le même sens en faisant «Tout dirigeant du parti politique qui viole les dispositions de l'article 6 de la présente loi est puni des peines prévues par la loi atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat».

A la lumière des dispositions ci-haut évoquées, les ministères ayant les parties politiques dans se attributions devrait dissoudre sans autres forme de procès le parti de Bitakwira, en plus de cela les instances judiciaires habilitées devraient aussi arrêter illico presto M. Bitakwira.

En guise de conclusion, nous tirons les conséquences, en rapport avec cette analyse qui s'est porté sur le discours de Bitakwira du 19/9/2021 et l'attaque de Bibokoboko le 13/10/2021. Considérant bien que nous sommes dans un Etat de droit, en plus dans la situation que traverse notre pays dans sa partie orientale, tenir un tel discours n'est ni plus ni moins que raviver les violences à caractère tribales, il est impérieux que la justice tout acte tendant à soulever les populations à s'entretuer.

Il est inconcevable que les Maï-Maï Bilozebishambuke puissent faire un si long trajet pour venir attaquer les Banyamulenge qui normalement vivaient calmement avec les Babembe, il y a lieu d'affirmer que sûrement qu'ils ont répondu à un appel de celui qu'on appellerait leur autorité morale Justin Bitakwira.

A notre humble avis, ces faits tombent sous le coup des plusieurs instruments juridiques, et que normalement l'auteur devrait en répondre et subir la rigueur de la loi et cela serait une grande contribution à la résolution des problèmes de l'Est.

Fait à Kinshasa le 25/10/2021

Par Muyoboke M. Cédric

Jurisconsulte et analyste politique

Email : mudumiza@yahoo.fr