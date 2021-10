Cote d'Ivoire: Ivoire Road Trip - 2088 Km parcourus, 200 localités traversées pour servir le meilleur de l'enjaillement aux populations

2088 kilomètres parcourus de San Pedro à Korhogo en passant par Daloa, Divo et Daoukro. Plus de 200 localités traversées et savourées, des échanges culturels enrichis avec cinq différents peuples et groupes ethniques, ainsi que des visites guidées d'une dizaine d'icônes culturo-touristiques ivoiriennes. C'est ainsi que s'est déployé durant un mois, le Road Trip afin d'offrir le meilleur de l'enjaillement aux populations de l'intérieur du pays.

Du Mont Korhogo dans le Péleforo, au splendide Tabaoulé de Grand-Bereby en pays Kroumen, en passant par le célèbre marché artisanal logé dans la Cité des antilopes, le village des palmiers établi dans le Lôh Djiboua et enfin le mythique Pont Abla Pokou surplombant l'Iffou, aucun site n'a échappé à la soif de connaissances touristiques des candidats à l'enjaillement.

Pour sa 1ère phase à l'intérieur du pays, Ivoire Road Trip a incontestablement démocratisé l'enjaillement. Toutes les villes ayant accueilli cette caravane ont reçu chacune 3 heures de concerts gratuits donnés par chacun des ambassadeurs de la marque Ivoire. Yodé & Siro d'un côté et Serge Beynaud de l'autre, ont servi d'inoubliables shows aux amateurs du Zouglou et du Coupé-Décalé vivant hors d'Abidjan ; et ce, dans une ambiance inédite renouvelée tout le long du parcours.

Les agents opérant en ces différents lieux ont perçu avec joie les retombées économiques de cette opération. Réceptifs hôteliers, maquis, restaurants, stations-services, établissements de beauté, transporteurs... Bref toute la chaine s'est arrogée de nombreux nouveaux consommateurs supplémentaires par étape en raison de 3 jours pleins (jeudi-vendredi-samedi) de consommation.

Les plus heureux sont sans doute la cinquantaine de Fans de la marque Ivoire. Il faut dire qu'un jeu a été organisé en marge de la campagne Ivoire Road Trip sur les réseaux sociaux et a permis à 50 gagnants, de participer gratuitement aux 5 étapes de l'Ivoire Road Trip grâce à Ivoire, leur marque préférée.

En plus de générer des emplois directs et indirects, le caractère particulier de cette initiative de Brassivoire s'est traduite par le planting d'arbres par les Road Tripers à la réserve botanique de Divo, des dons remis aux populations, des distributions de gadgets commerciaux ainsi que le renforcement des capacités opérationnelles de plusieurs dizaines de points de vente (Pdv).

C'est le jeudi 26 août que le sublime bus aux couleurs d'Ivoire, estampillé « On connait chez nous ! » et transportant les aventuriers d'Ivoire Road Trip a quitté Abidjan pour San Pedro. Le dimanche 26 septembre dernier, la caravane a donné son ultime coup de moteur après la dernière étape de Daoukro.

Après l'intérieur du pays, place maintenant au Babi Trip, qui fera cette fois la tournée à travers plusieurs communes d'Abidjan. L'enjaillement est donc de retour à Port-Bouët qui a accueilli la première étape le 15 octobre 2021 avec en attraction Serge Beynaud, le groupe « YeS » et les Zouglou Makers. Le Terrain « Terre rouge » de Gonzagueville était en ébullition.