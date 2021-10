Sénégal: Exploitation des ressources minières nationales et des carrières - Macky Sall appelle au renforcement des contrôles et à la surveillance

La problématique du développement durable du secteur minier au Sénégal a été évoquée en Conseil des ministres. En effet, le Chef de l'Etat a demandé «au Gouvernement, de renforcer davantage les contrôles et la surveillance de l'exploitation des ressources minières nationales et des carrières, afin de préserver les écosystèmes forestiers, maraichers et aquatiques, ainsi que le cadre de vie des populations établies dans les zones à vocation minière».

Il a ainsi salué «la publication par le Ministère des Mines et de la Géologie, du bulletin d'analyse des statistiques minières concernant la période 2018-2019 et félicite, à cette occasion, le Ministre des Mines et de la Géologie, ses services et l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour l'exhaustivité et la qualité du document à publier tous les trimestres».

Au Ministre des Mines et de la Géologie, il lui a demandé «d'accorder une attention particulière à la contribution significative de l'exploitation de nos ressources minières aux finances publiques, mais aussi à l'emploi local, gage d'une politique inclusive et durable de développement du secteur».

A propos de l'ITIE, Macky Sall a invité «les Ministres en charge du secteur extractif (Pétrole, Mines, Pêche, Environnement et Développement durable notamment) et le Ministre des Finances et du Budget, à faire, chacun en ce qui le concerne, la revue stratégique avec le Comité national ITIE, en vue d'une meilleure prise en compte dans la prochaine évaluation en 2024, de l'application intégrale des recommandations issues de la seconde validation». Non sans réitérer «sa volonté d'étendre le contenu local dans le secteur minier et invite les Ministres en charge du Pétrole et des Mines, à finaliser, avant fin novembre 2021, un projet de loi consolidé sur le contenu local dans les secteurs pétrolier et minier».