Cote d'Ivoire: Planification du développement local - Les Conseils régionaux renforcent leurs capacités

Un atelier est organisé dans ce sens à leur intention du 25 au 30 octobre à Bouaké.

La Direction générale de l'aménagement du territoire, du développement régional et local (Dgatdrl) du ministère du Plan et du Développement a entrepris de renforcer les capacités des 31 Conseils régionaux en matière de planification du développement.

Allou Saraka André, son premier responsable a ouvert le 25 octobre à l'hôtel Bungalows du centre à Bouaké, un atelier de formation à l'intention des cadres des collectivités territoriales susmentionnées, qui se referme le 30 octobre.

Pendant une semaine environ, la Dgatdrl travaillera avec les représentants des Conseils régionaux à la conception des modules de formation relatifs à la planification territoriale et à la méthodologie d'animation des sessions de formation à l'attention des directeurs en charge de la planification au sein desdits Conseils.

La session de formation est basée sur une gamme de cours dénommée "Mallette Pédagogique pour le renforcement des compétences des ressources humaines des collectivités décentralisées" élaborée dans le cadre du Programme d'appui à la planification territoriale (Papt).

À l'ouverture des travaux, Allou Saraka André a souhaité qu'au terme de la formation les 31 directeurs de développement et de Planification des Conseils régionaux soient satisfaits du cadre et de la qualité de la formation.

L'objectif étant qu'ils soient capables d'élaborer des termes de référence pour le recrutement d'un Cabinet d'études en vue d'élaboration d'un Plan ou d'un Schéma, grâce aux 18 modules prévus. Mais également qu'ils puissent se prononcer techniquement sur les documents de planification soumis à leurs observations et de communiquer la formation suivie à d'autres personnes.

Le Dg de l'aménagement du territoire, du développement régional et local a aussi souligné qu'il est attendu des participants à l'atelier une présence quotidienne, des échanges, partages d'expériences et un esprit de convivialité et de sympathie, pour plus d'efficacité.

En outre, Allou Saraka André a indiqué que les 18 modules prévus sont repartis en six catégories : aménagement du territoire (5), planification du développement régional et local (4), financement du développement régional et local (3), gestion des projets et micro-réalisations (1), développement durable au niveau local (4), gestion des espaces frontaliers et inter collectivités (1).

Pour sa part, Massandjié Diaby Ouattara, directrice régionale du plan et du développement a souhaité la bienvenue à ses hôtes dans la région de Gbêkê.