Cote d'Ivoire: Médias - AGM news célèbre son 4e anniversaire

Le site web d'informations générales, AGM news, a soufflé sa quatrième bougie, le 20 octobre, à la Maison de la presse au Plateau. À la faveur de cet anniversaire, Touré Vakaba, directeur de publication et promoteur d'AGM news, a voulu donner un caractère singulier à l'évènement. Ainsi, l'anniversaire, au-delà de son caractère festif, a été l'occasion de mener une réflexion sur le thème « Liberté d'expression et responsabilité ». Cette thématique importante a été animée par les journalistes Amos Béonaho et Inza Diomandé.

« La liberté et la responsabilité sont les deux faces d'une même médaille. Il ne peut pas avoir de liberté sans responsabilité. Toutefois, Il n'est pas aisé, même dans les pays de vieilles traditions démocratiques, de faire cohabiter ces deux notions ». C'est par ces mots qu'Amos Béonaho a introduit son propos. Il a énuméré quelques-uns des fondements juridiques nationaux et internationaux sur lesquels s'appuie la notion de liberté de la presse. Pour finir, il a indiqué que « la question de la liberté d'expression est une question complexe et appelle au sens de la responsabilité de tous ».

Quant à Inza Diomandé, le deuxième panéliste, il a commencé par rappeler le code déontologique. « On ne saurait parler de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire sans se référer à la déontologie adoptée par les journalistes eux-mêmes», a-t-il déclaré. « La liberté d'expression des journalistes n'est pas absolue (...). La responsabilité des journalistes et acteurs de médias est grande dans l'équilibre d'une société », a-t-il conclu. Après ces deux exposés, les échanges qui ont suivi ont permis aux nombreux professionnels des médias présents de donner leur avis sur la question de la liberté d'expression, en général et en ce qui concerne la presse, en particulier.

Présidée par Jean-Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), la cérémonie d'anniversaire de AGM news a enregistré, outre la participation des acteurs des médias ivoiriens, de nombreux lecteurs. A ce titre, le contre-amiral, Ange Bernard Kessy et Saouré Brou Gaston, expert-comptable, ont reçu le Prix or pour leur contribution à la liberté de la presse décerné par Touré Vakaba. Il a rappelé le rôle important que ces deux personnalités jouent dans l'éclosion d'une presse beaucoup plus libre et responsable