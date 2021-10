Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Des femmes leaders en conclave les 3 et 4 décembre à Abidjan

La fondation Sephis et la Coopération allemande à travers le Giz et son programme pour l'emploi et la promotion des Pme en Côte d'Ivoire Invest for jobs, organisent un forum portant sur le leadership féminin.

Dénommé le Forum international du leadership féminin (Filf), ce rendez-vous qui est à sa 3e édition aura lieu du 3 au 4 décembre 2021, à Abidjan. Il s'agit d'offrir un cadre d'échange intergénérationnel entre les femmes leaders et les personnalités issues de tous les secteurs d'activité. Une initiative qui contribuera à rassembler l'Afrique comme une seule entité pour contribuer à l'autonomisation des femmes et l'influencer.

Face à la presse, le mercredi 27 octobre, à Angré 8e tranche, la présidente de la fondation Sephis, Sefora Kodjo-Kouassi, initiatrice de cet évènement, a expliqué que le Filf vient créer un cadre pour le réseautage et les opportunités afin d'accélérer l'impact du leadership des femmes, en particulier des femmes entrepreneures. Car selon elle, la majorité des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat exerce de façon informelle du fait d'un accès limité à l'information, aux ressources financières, matérielles et immatérielles.

« Pour cette édition, nous attendons 1000 participants et visiteurs contre 700 enregistrés à l'édition précédente », a annoncé Mme Kouassi. Comme innovation, il est prévu l'exposition et la présentation de produits « made in Côte d'Ivoire », conçus par des entrepreneures femmes locales, exerçant dans divers secteurs d'activité (la maroquinerie, le textile, la décoration des objets d'art...). « L'une des opportunités majeures à saisir à l'occasion du Filf 2021, c'est la participation confirmée d'une délégation de femmes dirigeantes du patronat féminin allemand », a-t-elle confié.

La rencontre qui a pour thème « Accès des femmes et des jeunes femmes aux ressources, aux finances et à la prise en charge » sera meublée, dit-elle, par des panels, notamment la question du leadership et la participation des femmes dans le renforcement du secteur privé à l'horizon 2030, l'accès aux ressources et finances, défis et enjeux...

Le directeur pour l'emploi et la promotion en Côte d'Ivoire Invest for Jobs, Marc Levesque, s'est félicité de la tenue de ce forum, une plateforme de réseautage et de rencontres qui va créer des opportunités, puisqu'il va réunir des décideurs internationaux, nationaux, des acteurs du monde des affaires.

Quant au premier secrétaire, chef de coopération, Benjamin Laag, représentant l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, il a réitéré l'engagement du gouvernement fédéral allemand à s'associer aux efforts de ladite fondation.

Pour lui, c'est une fierté d'être le partenaire privilégié de ce programme dont l'impact est concret et très prometteur. La fondation Sephis est une organisation qui a pour vision de renforcer la participation et l'autonomisation des femmes et filles en Afrique.