Afrique: Production de statistiques sur les finances publiques - La Côte d'Ivoire s'aligne sur les dispositions du FMI

Un séminaire visant la production et la validation du Tofe 2020 (Tableau des opérations financières de l'État) de l'administration centrale budgétaire, des caisses de sécurité, des établissements publics nationaux (Enp) et des collectivités, selon le Manuel de statistiques de finances publiques (Msfp 2014) du Fmi, avec les statistiques de 2020, se tient depuis le 26 octobre, à Grand-Bassam.

Prennent part à cette rencontre organisée par la Direction générale de l'économie (Dge) une trentaine de participants issus de plusieurs administrations publiques, à savoir le Budget, la Douane, la Cnps et la Cgrae, les Impôts, le ministère de l'Économie et des Finances, la Dge. Le Fmi est aussi représenté à ce séminaire à travers Afritac.

Le directeur général adjoint de l'Économie, Vakaramoko Doumbia, qui a présidé l'ouverture de cette session de 72 heures (du 26 au 29 octobre), a profité de l'occasion pour situer l'assistance sur l'évolution du processus d'élargissement du champ du Tofe en Côte d'Ivoire qui a débuté en 2019.

« Actuellement nous sommes très avancés, nous avons déjà fini la situation des Epn et des collectivités. Aujourd'hui nous sommes en train d'intégrer progressivement les sociétés d'État et toutes celles qui ont des formes de sociétés d'État. En tout cas, le processus a beaucoup évolué et bientôt on sera pleinement dans les dispositions requises par le Fmi en matière de production de statistiques financières », a expliqué le directeur général adjoint de l'Économie, Vakaramoko Doumbia.

En effet, le Tofe est un tableau statistique dans lequel sont retracées à la fois les recettes que le gouvernement compte mobiliser et toutes les dépenses qu'il compte faire et comment il va financer le différentiel pouvant exister entre les recettes et les dépenses. Et ce, dans la perspective d'une gestion efficiente et efficace des finances publiques et d'une meilleure appréciation des besoins de financement de l'économie.

Dans les dispositions du Fmi, la méthodologie de transcription de ces informations a un peu évolué ces dernières années. C'est le manuel de 2014 qui est actuellement en vigueur dans la plupart des pays développés. Ce manuel a été adopté par l'Uemoa. Or, en Côte d'Ivoire, on continue de produire ces statistiques financières sur la base d'un manuel ancien de plus de 20 ans.

« Il est question de produire désormais nos statistiques financières selon le manuel du Fmi de 2014 et qui est appliqué par les pays développés et les pays émergents. L'une des exigences de ce manuel c'est qu'on ne prenne plus en compte seulement la situation financière de l'administration centrale, c'est-à-dire les ministères, les directions centrales et régionales. Il faut prendre en compte les administrations décentralisées, les collectivités, les Epn, et les sociétés d'État et toutes autres sociétés où l'État injecte des fonds », a expliqué Vakaramoko Doumbia.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire a adopté en 2014 un schéma directeur de la réforme des finances publiques caractérisé par la nécessité de mettre en place un cadre de gestion des finances publiques performant à même de soutenir durablement le développement économique du pays.