Sénégal: Elections locales à Ziguinchor - La liste de la coalition du maire Baldé déposée ce jeudi

Le député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a annoncé mercredi dans la soirée que la liste de sa coalition sur laquelle figure des responsables de l'opposition et du pouvoir et « qui fera mal au camp d'en face » va être déposée dès ce jeudi dans la matinée et les contours de cette coalition connue au plus tard ce samedi.

ZIGUINCHOR- Au lendemain de son départ de la coalition présidentielle suite aux investitures de Benoît Sambou et Seydou Sané, le maire de la commune de Ziguinchor a organisé dans la soirée de mercredi, un rassemblement politique aux allures de meeting dans l'enceinte de l'Hôtel de ville pour conforter sa décision. Cette fois-ci, devant ses militants, sympathisants et soutiens mais également quelques maires des communes rurales, notamment Khalifa Bassene d'Enampore, Ibrahima Diedhiou d'Adeane et Malang Gassama de Boutoupa Camaracounda.

Le président de l'Union centriste du Sénégal (Ucs) n'est pas allé par quatre chemins. En plus de demander à ses militants de se tenir prêts pour la « grande bataille », il leur a fait part de « grande coalition » qui se dessine et qui « fera mal » au camp d'en face. « Le lion est réveillé », a-t-il lancé. Avant de poursuivre. « Je rends grâce à Dieu. Des gens ont pleuré toute la nuit suite à ma non reconduction. Je veux leur demander de rendre grâce à Dieu. Parce que, nous sommes en train de bâtir une coalition. Et quand tout sera prêt, ça va chauffer et tout sera clair », a clarifié Abdoulaye Baldé, affirmant que, des responsables de l'opposition comme du pouvoir veulent faire partie de sa coalition. Depuis mardi soir, le député-maire qui a réaffirmé sa volonté de briguer les suffrages des Ziguinchorois dit avoir tout entendu suite à son départ de la coalition Benno bokk yaakaar.

« Rééditer le même coup » en 23 janvier 2022

Cependant, il a soutenu qu'il y a eu beaucoup de contrevérités à propos de sa rencontre avec le Président de la République, Macky Sall. « Le Président m'a promis un poste que je devais occuper après les élections. Je ne sais même quoi c'était. Tout cela n'est pas important. À l'heure actuelle, il faut juste savoir que le combat qui nous attend est immense. Et le 23 janvier, nous allons remporter ces élections et vous allez savourer cette victoire jusqu'au petit matin », a-t-il lancé à ses militants et sympathisants. De plus, l'actuel maire de Ziguinchor a tenu à faire comprendre que, la mairie est une « étape fondamentale qui nous mènera vers la Présidence de la République. C'est ça, notre objectif ».

Pour sa part, le maire de la commune d'Adeane, fidèle allié du maire Baldé a soutenu que, les dés sont déjà jetés et qu'il faut se préparer pour le combat du 23 janvier 2022. Poursuivant, Ibrahima Diédhiou a rappelé qu'en 2014, le maire de la commune de Ziguinchor a réussi à imposer sa suprématie en remportant la quasi-totalité des bureaux de vote. Selon l'édile d'Adeane, Baldé va rééditer encore le même coup.