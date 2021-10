Egypte: La cérémonie d'ouverture de la 14e exposition "Forever is Now" est une forte propagande pour la culture et le tourisme

La cérémonie d'ouverture de la 14e édition de l'exposition "Forever is Now" est une forte propagande pour la culture et le tourisme en Egypte, a indiqué dimanche l'égyptologue Zahi Hawas.

Lors d'un entretien avec 50 figures des différents pays du monde à la suite de ladite cérémonie devant le sphinx, M. Hawas a passé en revue les réalisations du président Abdel Fattah Al-Sissi pour préserver les antiquités de l'Egypte, ainsi que la construction du grand musée égyptien (GME) et du musée de la civilisation et la restauration du Caire du khédive et du Caire islamique.