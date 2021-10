Congo-Kinshasa: Ituri - La journée des Nations Unies commémorée avec les étudiants de l'université de Bunia

communiqué de presse

Les Nations Unies en Ituri ont observé vendredi 22 octobre 2021 la journée qui leur est dédiée chaque année à l'université de Bunia (UNIBU), où plusieurs centaines d'étudiants se sont retrouvés à la salle des conférences de cette institution universitaire publique.

Teohna Williams, cheffe de bureau adjointe de la MONUSCO en Ituri, a remercié l'université et ses étudiants pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation onusienne, composée entre autres de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA) et de plusieurs sections substantives de la MONUSCO (Protection de l'enfant, Conduite et discipline, Droits de l'Homme, Affaires politiques).

Non aux rumeurs

Elle a ensuite invité les étudiants, fer de lance de chaque nation, à rompre avec la culture des rumeurs qui ne facilite pas la compréhension de l'action des Nations Unies, les invitant à s'impliquer plus que jamais dans la recherche de solutions pour le retour d'une paix durable en Ituri.

« La paix est l'affaire de tout un chacun, elle ne tombe pas du ciel, on ne la ramasse pas par terre... Diffuser des appels à la haine, nourrir la désinformation, n'aura jamais d'autre effet que de tomber davantage dans les violences. C'est vous, Congolais et Congolaises, qui devez faire le travail pour bâtir la paix, trouver des solutions pour rétablir la confiance entre les communautés et la coexistence pacifique. Nous ne sommes là que pour vous appuyer dans cette démarche », a-t-elle conclu en paraphrasant le chef adjoint de la MONUSCO, Khassim Diagne.

De leur côté, le secrétaire général académique de l'UNIBU et le représentant du maire de la ville de Bunia ont salué le travail des Nations Unies en Ituri et en RDC en général.

Le secrétaire général académique a surtout formé le vœu que ce genre d'activités de sensibilisation aient régulièrement lieu pour permettre aux étudiants d'accroître leurs connaissances sur les Nations Unies, ce qui leur évitera de faire des amalgames.

Exposition photos

La journée s'est poursuivie par une visite de stands et d'une exposition photos tenus respectivement par la FAO et la MONUSCO. Ici, les étudiantes et étudiants ont pu se rendre compte du travail que ces deux composantes de l'ONU réalisent en Ituri pour promouvoir l'agriculture et lutter contre l'insécurité alimentaire (FAO), aider au retour à la paix, appuyer la stabilisation ou encore les institutions démocratiques (MONUSCO).

La visite des stands a suscité des débats parfois houleux entre certains étudiants et les représentants des Nations Unies, sur certaines allégations prétendant « qu'il n'y a rien pour rien, que les Nations Unies se font payer d'une façon ou d'une autre pour leur appui aux Congolais auxquels elles vont laisser des dettes colossales » après leur départ de la RDC. Toutefois, les étudiants ont reconnu les efforts de l'ONU en Ituri, tout en demandant de mieux canaliser certaines interventions pour plus d'efficacité.

La MONUSCO a fait un don de matériel à l'UNIBU, dont des consommables pour étudiants (papier duplicateur, stylos... ) et surtout un Modem 4G pouvant supporter plus de 100 connexions Internet à la fois.

Les deux parties se sont séparées sur la promesse de se retrouver pour une « vraie conférence-débat » sur les Nations Unies et leur impact sur l'Ituri.

A noter que la Radio Okapi a profité de cette occasion pour organiser dans les conditions du direct un mini-débat avec des étudiants de l'UNIBU autour du thème : "Quel apport des Nations Unies dans la recherche de la paix ?".