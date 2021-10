Ile Maurice: Lettre au CP - Rama Valayden plaide la cause des policiers

Dans une lettre adressée au commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, l'avocat Rama Valayden énumère une série de problèmes auxquels doivent faire face les policiers dans l'exercice de leur fonction.

Il déplore que des officiers travaillent dans des conditions contraires à l'Occupational Safety and Health Act (OSHA) en évoquant des dommages aux bâtiments comme le toit de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et au Central Criminal Investigation Department, et le sol glissant au bureau de la Major Crime Investigation Team lors des averses. «Il y a certains endroits où des policiers travaillent dans des conditions pires que dans une cellule.»

Il estime nécessaire la désinfection des cloisons, murs et la toiture de certains endroits. L'avocat fait aussi état du manque d'espace de travail pour les limiers de l'ADSU au quartier général. Il mentionne aussi le manque de lumière à la Special Supporting Unit et à Alcatraz, des policiers qui sont obligés de boire de l'eau des réservoirs qui n'ont pas été nettoyés pendant plusieurs années, des boîtes de premiers soins qui n'ont aucun équipement adéquat avec des médicaments périmés et aucun lieu propre où les policiers puissent manger.