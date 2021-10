Algérie: Oum El Bouaghi - Lancement des Journées nationales cinématographiques du film du patrimoine

Oum El Bouaghi — Les journées nationales cinématographiques du film du patrimoine ont été lancées, mercredi, à la maison de la culture Nouar Boubaker de la wilaya d'Oum El Bouaghi avec la participation de 19 films consacrés au patrimoine national et sa diversité en présence d'amateurs de cinéma et de professionnels de l'audiovisuel.

"La manifestation verra la participation de 19 œuvres artistiques composées de films traitant de thèmes ayant trait au patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie", a déclaré à l'APS, Tarek Salhi, président de l'Organisation nationale du patrimoine, du tourisme et de l'artisanat, organisatrice de l'évènement, en marge du lancement de cette manifestation culturelle placée sous le slogan "Le patrimoine support culturel et économique".

Le jury de ces journées qui se poursuivront jusqu'au 29 octobre courant, est composé du réalisateur Mohamed Fodil Hazourli, en plus des scénaristes Smail Soufit et l'actrice Nidal El Djazairi, a-t-on ajouté.

Des ateliers de formation seront organisés, en marge de cette manifestation, à la maison de la culture Nouar Boubaker au profit des étudiants de l'information et de la communication et les férus de cinématographie, dédiés à l'écriture du court métrage, le maquillage de cinéma, l'accessoire et le décor, en plus d'un atelier sur la bande sonore, selon la même source.

Pour sa part, le réalisateur Mohamed Fodil Hazourli, a loué, dans une déclaration à l'APS, l'ensemble des œuvres participantes à cette manifestation, se disant "surpris par la richesse des idées et des thèmes".