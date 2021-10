Algérie: Belaribi ordonne l'accélération de la cadence de réalisation des stades de Douéra et Baraki

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a donné mercredi des instructions pour accélérer la cadence de réalisation des projets des stades de Douéra et de Baraki, selon le ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une visite de travail effectuée par le ministre pour inspecter les deux projets, lit-on sur la page Facebook du ministère.

Lors de sa visite du projet de Douéra, le ministre s'est enquis du taux de réalisation des travaux confiés à une entreprise chinoise, notamment les travaux des structures métalliques où il a insisté sur l'accélération de la cadence de réalisation et l'installation des structures métalliques qui s'élèvent à 26 structures dans "les plus proches délais" permettant d'entamer les travaux de couverture du stade et l'entame des travaux restants.

Le taux de réalisation des structures métalliques sur la pelouse fixe s'élève à 35%, selon le ministère.

Lors de sa visite au stade de Baraki, le ministre s'est enquis de l'avancement des travaux d'aménagement extérieur et ceux de la pelouse du stade.

Le ministre a ordonné la levée de toutes les réserves et de prévoir une réunion avec l'entreprise réalisatrice et le bureau d'études en vue d'accélérer la cadence des travaux pour réceptionner le projet dans les plus brefs délais.