Algérie: Enrico Matteï a soutenu la Révolution algérienne et les négociations d'Evian

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a affirmé, mercredi à Alger, que l'Ami de la Révolution algérienne et ancien président de l'Entreprise nationale des hydrocarbures (ENI), Enrico Matteï a soutenu la Révolution algérienne et les négociations d'Evian et contribué à la formation de cadres algériens du secteur pétrolier après l'indépendance".

Intervenant à une conférence organisée en hommage à Matteï (1906-1962), M. Rebiga a souligné que ce dernier a voué sa vie aux questions justes à travers le monde (...), ajoutant qu'il était connu pour sa bravoure et ouvert aux idées de libération des peuples opprimés qui luttaient pour leur indépendance et éprouvait de l'empathie envers les peuples du tiers monde.

Il s'opposait également à l'hégémonie coloniale ce qui lui a permis de connaître plusieurs dirigeants de la Révolution, a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter: "ses contacts permanents avec les représentants du Front de libération nationale à l'étranger ont permis de mobiliser la classe politique italienne et de soutenir la cause algérienne ...".

Le ministre est revenu, dans ce contexte, sur le rôle de Matteï dans les négociations d'Evian, dont "l'expertise et l'expérience pratique avérée, voire les vastes connaissances dans le domaine des hydrocarbures ont grandement profité à la partie algérienne dans la définition des grands axes stratégiques de négociation et partant garantir les intérêts de l'Algérie à l'avenir dans l'exploitation de ses ressources pétrolières et minières en toute souveraineté".

Il a cité, en outre, le soutien financier apporté à l'Algérie après l'indépendance, en assurant la formation de cadres algériens dans l'industrie pétrolière au niveau des écoles de son entreprise (Eni)".

Au terme de son allocution, le ministre a rappelé la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de décerner, à titre posthume, la médaille des Amis de la Révolution algérienne à Enrico Matteï, dont le nom a été donné au gazoduc reliant l'Algérie et l'Italie, en reconnaissance de ses "valeureux" services en faveur de la Révolution algérienne.

Pour sa part, l'ambassadeur italien a exprimé "la gratitude de l'Italie" envers le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour avoir décerné la médaille à titre posthume à l'ami de la Révolution algérienne Enrico Mattei, "un geste qui témoigne de la profondeur des liens entre les deux pays et peuples'".

La cérémonie d'ouverture d'un jardin baptisé du nom de Mattei à la capitale et qui aura lieu à l'occasion de la visite officielle prochaine du président italien, Sergio Mattarella en Algérie, "sera une opportunité symbolique très importante".

Qualifiant cette visite d'importance historique qui couronnera deux années de relations bilatérales intensifiées, l'ambassadeur italien a indiqué qu'elle permettra de redonner un souffle aux relations entre l'Italie et l'Algérie dans le cadre de l'amitié historique et la vision commune vis-à-vis les défis de la Mer Méditerranée et le continent africain".

Ont assisté à cette conférence outre des membres du gouvernement, le moudjahid et ancien ministre Daho Ould Kablia, le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ammouche Abdelhakim, le moudjahid Ali Cherif Deroua, la directrice du Centre culturel italien en Algérie, Antonia Grande, lesquels ont évoqué à travers leurs interventions, la vie et le combat de Mattei et son soutien à la Révolution algérienne.

Enrico Mattei est décédé deux mois après l'indépendance de l'Algérie dans un crash d'avion dans des circonstances mystérieuses indéterminées à ce jour.