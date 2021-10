Gabon: L'Ong Malachie et Fawe pour l'adhésion du pays au Commonwealth

Le Gabon frappe aux portes du Commonwealth. Les autorités du pays s'attellent à ce que son adhésion soit effective. Les Ongs Malachie et Fawe ont participé ce mercredi 20 octobre 2021 au processus d'évaluation d'adhésion du Gabon à cette organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique.

Les autorités gabonaises tiennent à leur adhésion au sein du Commonwealth, cette organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Certaines organisations de la société civile comme Malachie et Fawe ont participé ce processus d'évaluation d'adhésion du Gabon.

La rencontre est intervenue dans le cadre de la série de visite portant sur l'évaluation du Gabon aux valeurs du Commonwealth ( Démocratie, Droits de l'Homme, participation citoyenne...) .Les participants ont abordé les forces, faiblesses, challenges et défis. La capacitation et le financement des OSC sont des réponses concrètes. Les Gabonais espérent bénéficier des opportunités qu'offre le Commonwealth pour un développement inclusif du pays et une prospérité partagée.

Prenant la parole Mme Pépécy Ogouliguendé, Présidente de l'ONG Malachie, a tout d'abord présenté les acquis et les avancés en termes des droits de la femme au Gabon et de la Paix et la Sécurité ( Le plan Décennale de la femme gabonaise 2015-2025, le plan d'action nationale pour la Paix, le programme Gabon Égalité, les réformes juridiques....). Par la suite, elle a fait un plaidoyer pour l'appui technique et financier des OSC gabonaises.

La décision finale pour l'adhésion du pays au Commonwealth sera débattue au prochain sommet qui se tiendra à Kigali au Rwanda. Les autorités gabonaises y croient et attendent déjà.