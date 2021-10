Congo-Brazzaville: Protection de la nature - La Déclaration de Sao Paulo souligne un lien plus fort entre environnement et santé

Plus de deux cent cinquante organisations veulent un lien plus fort entre la santé et l'environnement pour protéger la santé humaine.

Plus de deux cent cinquante organisations de quarante-sept pays ont souligné la nécessité de déployer des efforts pour protéger également la santé de l'environnement. Ces organisations ont publié la Déclaration de Sao Paulo dans The Lancet. Elles ont appelé à un « changement fondamental » dans la façon dont les gens vivent et identifié des actions clés pour différents secteurs, y compris ceux qui travaillent dans la santé, l'agriculture, les organisations internationales, les bailleurs de fonds. « Ce n'est qu'en pensant à l'ensemble de la santé de la planète que nous serons en mesure de protéger la santé humaine et toute la vie sur Terre », a déclaré Jeremy Pivor, coordinateur du programme, Planetary Health Allianc.

La déclaration appelle le secteur de la santé à réorienter tous les aspects des systèmes de santé vers la santé planétaire - des achats, des sources d'énergie, de l'efficacité des soins de santé à la réduction des déchets et de s'engager à réaliser un système de soins de santé positif pour la nature et neutre en carbone avant 2040. La déclaration appelle également les bailleurs de fonds à allouer un financement à long terme et stable pour générer de nouvelles connaissances sur la santé planétaire et la mise en pratique de ces connaissances.

En outre, elles doivent surmonter les cloisonnements et reconnaître les liens entre avoir des personnes en bonne santé et une planète en bonne santé. Le domaine de la santé planétaire et la Déclaration de São Paulo examinent dans leur ensemble comment les perturbations des systèmes naturels menacent de faire reculer tous les progrès que nous avons réalisés en matière de santé mondiale au cours du siècle dernier, y compris, mais sans s'y limiter, le changement climatique, la perte de biodiversité, le changement d'utilisation des terres, la rareté des ressources et la destruction de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Pour Jeremy Pivor, ces perturbations exposent les humains à davantage de maladies infectieuses, et affectent leur nutrition, leur santé mentale et conduisent à davantage de maladies non transmissibles. « Ce n'est qu'en pensant à l'ensemble de la santé planétaire que nous serons en mesure de protéger la santé humaine et toute vie sur Terre », a-t-il ajouté.

Un groupe de travail scientifique international dirigé par Harvard a également publié un rapport qui recommandait des investissements dans la conservation des forêts et la biosécurité autour des fermes animales pour empêcher une autre propagation du virus des animaux aux humains, soulignant la nécessité de prévenir les pandémies, et pas seulement de s'y préparer. À travers la déclaration, Jeremy Pivor a déclaré que la Planetary Health Alliance compte soutenir les signataires dans leur travail en faisant reconnaître les concepts et les cadres de santé planétaire dans les discussions internationales, notamment lors du G-20, de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité ou de la COP 15 et de la Conférence des Nations unies sur le climat 2021.

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies vient de reconnaître, pour la première fois, que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain. Il a appelé les Etats à mettre en œuvre ce droit. « Nous devons nous appuyer sur cet élan pour dépasser la fausse séparation entre l'action environnementale et la protection des droits de l'homme », a déclaré la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Cette décision intervient quelques semaines avant la COP26, qui se tiendra début novembre à Glasgow. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 24 % de tous les décès dans le monde, soit environ 13,7 millions de décès par an, sont liés à l'environnement, en raison de risques tels que la pollution atmosphérique et l'exposition aux produits chimiques.