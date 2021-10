Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club bat DCMP dans le derby kinois, Mazembe étrille Don Bosco

Quatre rencontres de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) se sont jouées le 27 octobre, dont deux au stade des Martyrs à Kinshasa et deux autres au stade TP Mazembe de Lubumbashi.

Un but à zéro, c'est le score final du derby de Kinshasa entre le V.Club et le Daring Club Motema Pembe (DCMP), match comptant pour la 5e journée de la 27e édition du championnat de la Linafoot. Au terme d'une partie engagée et à fort impact physique disputée, V.Club a pris le dessus, se remettant ainsi de son élimination au deuxième tour préliminaire de la 19e édition de la Coupe de la Confédération par la formation sud-africaine de Marumo Gallants. Le milieu offensif Merveille Kikasa Wamba a inscrit l'unique but du match à la 35e mn. Et le club vert et noir a tenu bon, jusqu'à la fin.

Au terme de ce match, l'entraîneur André-Alain Landeut du DCMP a indiqué à la presse que le match a été beaucoup plus physique que tactique. Ses joueurs, a-t-il laissé entendre, ont perdu tous les duels, n'étant pas au même diapason physique que les gabarits de V.Club. André-Alain Landeut a noté que son équipe a eu la possession de balle et a bien fait circuler le cuir, mais sans apporter suffisamment de percussion offensive.

Pour sa part, le coach français de V.Club, Dominique Cionci, a reconnu que sa formation a souffert, mais un derby se gagne. Son équipe, a-t-il dit, a montré plus de caractère et d'engagement physique. Avec ce succès, V.Club totalise 10 points, se retrouvant à la quatrième place au classement où trône le FC Saint-Eloi Lupopo (13 points). DCMP n'a rien ajouté à ses 4 points déjà acquis en 4 matchs livrés.

En première rencontre sur la même pelouse du stade des Martyrs, l'AC Rangers a battu l'Etoile du Kivu de Bukavu par un but à zéro, grâce à un penalty d'Aly Shabani transformé à la 84e mn. La partie a failli être perturbée par les joueurs d'Etoile du Kivu, qui réclamaient un penalty non accordé par l'arbitre de la partie, à la suite d'une faute dans la surface de réparation des Académiciens de Kinshasa. Rangers compte 12 points en 5 matchs livrés, et Etoile du Kivu s'arrête à 5 points en 5 rencontres, avec déjà deux défaites.

Deux autres matches se sont joués le même mercredi au stade TP Mazembe de Lubumbashi. L'on note la nette victoire du TP Mazembe sur le CS Don Bosco par trois buts à zéro, avec les buts de Mwamba (8e mn), de Kabaso Chongo (14e mn) et de Zemanga Soze (90+1e mn). Mazembe dispose de 9 points en 3 matchs livrés, alors que Don Bosco a un total de 12 points en 7 matchs joués.

En première rencontre, le FC Lubumbashi Sport a battu le Jeunesse sportive Groupe Bazano par deux buts à un, avec les réalisations de Tshal Musans (4e mn) et Kasanda (21e mn). Mukonkole a marqué pour Bazano à la 33e mn. C'est donc une bonne opération pour les joueurs du coach Baylon Kabongolo qui atteignent la barre de 8 points en 7 matchs livrés. Bazano a 7 points pour 5 sorties.