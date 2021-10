Afrique du Nord: L'histoire de Mohamed Salah désormais incluse dans le programme scolaire en Egypte

L'histoire de l'ascension du footballeur de Liverpool Mohamed Salah vers la célébrité va être incluse dans le programme scolaire national de son Égypte natale.

Les jeunes élèves égyptiens vont désormais apprendre l'histoire de Mohamed Salah, le joueur vedette de l'équipe des Pharaons. La biographie, la carrière et la philanthropie de Salah feront leur entrée dans les manuels de langue anglaise pour les écoles primaires et secondaires dans toute l'Égypte. Le désir de Salah d'aider les autres, c'est parce qu'il veut donner aux jeunes une chance de réussir. Il est un modèle pour des millions d'Egyptiens qui lui donnent le surnom de « faiseur de bonheur ». L'inclusion de Salah dans le programme signifie qu'il rejoint le romancier Naguib Mahfouz et l'égypto-américain Ahmed Zewail qui a remporté le prix Nobel de chimie, et le cardiologue britannique Sir Magdi Yacoub.

Largement considéré comme le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, le triplé de Salah a conduit son équipe à une victoire 5-0 contre Manchester United dimanche. L'épopée a fait de lui le meilleur buteur africain de la Premier League, dépassant le record de 104 buts de l'ancien attaquant de Chelsea Didier Drogba.

Depuis que Salah a quitté l'Égypte pour la première fois pour rejoindre le club suisse de Bâle en 2012, il a fait don de millions de dollars au développement social et à des causes caritatives, avec son village natal de Nagrig dans le delta du Nil parmi les principaux bénéficiaires. La Fondation caritative Mohamed Salah a financé une nouvelle école de filles, un centre de traitement de l'eau et une unité d'ambulance. Selon le National, les bénéficiaires comprennent également des veuves, des orphelins, des personnes âgées, des patients atteints de cancer, des écoliers et des réfugiés syriens.