Sénégal: Djibril Wade annonce de profondes mutations à la Ligue de football professionnel

La Ligue sénégalaise de foot professionnel (LSFP) présentera un bon plan à l'État pour un développement du football. Au sortir du symposium autour du thème "Enjeux et Attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football. Bilan et Perspectives de 12 ans de professionnalisation", le président de la Ligue pro Djibril Wade a annoncé que ce plan qui va s'atteler sur quatre ans prévoit des mutations à tous les niveaux et compartiments du foot professionnel.

Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Djibril Wade s'attend à des mutations à tous les niveaux et compartiments du football professionnel. C'est son souhait au sortir du symposium organisé les 23 et 24 octobre derniers par la Ligue pro à l'institut Diambars autour du thème "Enjeux et Attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football Bilan et Perspectives de 12 ans de professionnalisation".

Le successeur de Saer Seck à la tête de cette instance a indiqué que l'audience que le chef de l'Etat a accordée à la LSFP entre dans la dynamique. Mais aussi dans la possibilité d'évoquer le projet " Kheuyou Ndawyi" avec une projection de 10000 personnes pouvant trouver du travail à partir du foot pro.

Ceci peut être vu et étudié au niveau de la direction de l'entreprenariat rapide. Auparavant, cinq panels organisés ont permis aux participants de symposium de passer au peigne fin toutes les questions liées au football professionnel au cours d'une dizaine d'années d'expérience.

Le président de la ligue de football professionnel s'est dit satisfait du déroulement des travaux qui selon lui, ont permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport aux textes régissant la pratique du football et particulièrement la convention entre la fédération sénégalaise de football et la ligue pro.

A l'en croire, le symposium a permis de ratisser large sur l'ensemble des problèmes de la ligue pro et de voir les points forts et les points faibles tout le long du parcours.

Pour lui, ces deux jours de réflexion ont été fructueux car elles ont apporté des réponses qui se posent dans le football. Abdoulaye Guèye, le président du comité scientifique du symposium indique que les travaux effectués durant ce conclave ont été de haute facture.

Pour lui, il s'agit désormais pour le football sénégalais de partir du bon pied et de trouver la voie pour aller vers les sommets sur lesquels, on attend le football pro. Il n'a pas manqué de féliciter l'ex-président de la LSFP, Saer Seck.