Congo-Kinshasa: Linafoot D1 - Réaction de Dominique Cionci après leur victoire sur DCMP

L'AS VClub est sortie victorieuse face au DCMP hier mercredi lors du grand derby au stade des Martyrs. Au sortir de ce succès laborieux, l'entraîneur des Moscovites, Dominique Cionci a fait l'état des lieux de la rencontre.

Une âpre opposition entre AS VClub et DCMP qui a vu la victoire des joueurs du technicien français Dominique Cionci sur un score de 1-0. Le seul but de la partie fut marqué sur une sèche frappe du jeune milieu congolais de 22 ans Merveille Kikasa.

Après avoir arraché les 3 points de la soirée, le coach des Moscovites a ainsi dressé le bilan du match.

« C'est un grand Derby, c'était intense, jusqu'à la limite c'était juste de deux côtés. Le match était très physique et ça s'est joué au moral et au physique. Je pense que mes joueurs ont su résister et on a mené des contre-attaque où on aurait marqué un deuxième but. Comme je l'avais dit en conférence de presse, on vient d'être éliminé (de la Coupe de la Confédération ndlr) sur un but à la dernière seconde. On n'était pas vraiment à l'abri pour maintenir le score mais on y est arrivé, c'est le principal dans un derby » a laissé entendre Cionci, Footrdc.

Pour rappel, le tacticien français vient de remporter son tout premier derby en Linafoot.