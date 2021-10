Dakar — Le Groupe Sup de Co organise, vendredi, une conférence sur "Les alternatives à l'emprisonnement et les aménagements de peine", annonce un communiqué transmis à l'APS.

Le thème sera traité par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, à partir de 15 heures à l'amphithéâtre du Groupe Sup de Co, indique la même source.