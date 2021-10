Sénégal: FOPICA - Macky Sall réaffirme le budget de 2 milliards

Comme l'avait annoncé le Président de la République, Macky Sall lors de la cérémonie de clôture de la 27ème édition du Fespaco (Festival Panafricain de Cinéma et de Télévision de Ouagadougou), le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) sera porté à 2 milliards de F CFA.

«Le Chef de l'Etat invite, le Ministre des Finances et du Budget, à renforcer en continu les ressources budgétaires exceptionnelles (2 milliards de francs CFA en 2022 contre 1 milliard en 2021) allouées au FOPICA (Fonds de Promotion de l'Industrie cinématographique et audiovisuelle), mais également travailler avec le Ministre de la Culture et de la Communication et le Ministre en charge de la Coopération, à la création prochaine, d'un Centre national de Cinématographie», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, mercredi 27 octobre au Palais de la République.

Macky Sall a également demandé «au Ministre en charge de la Culture, de procéder à une évaluation prospective de la politique du cinéma sénégalais dans l'ensemble de ses volets (formation, production, financement, distribution, etc.), avec une attention particulière à la préservation des droits d'auteurs et à une rémunération juste et équitable de nos acteurs, comédiens, techniciens, producteurs et réalisateurs ».

Selon le communiqué, «appréciant son déplacement à Ouagadougou, le 23 octobre dernier, pour assister à la cérémonie de clôture du 27ème FESPACO, le Président de la République félicite le Ministre de la Culture et de la Communication et les lauréats, qui ont relevé le défi de la participation honorable du Sénégal, dans tous les segments du Festival».

Il a aussi salué «les avancées significatives réalisées par le 7ème Art sénégalais depuis quelques années et demande, au Ministre en charge de la Culture, de poursuivre cette dynamique afin d'asseoir avec les acteurs culturels, la mise en place d'une véritable industrie cinématographique au Sénégal, en exploitant au mieux nos langues nationales, nos valeurs et potentialités culturelles, touristiques, historiques et artistiques». Macky Sall a également a adressé des «félicitations et remerciements au Président du Burkina Faso et à l'ensemble des organisateurs du FESPACO, pour l'invitation et le succès de cet événement de référence, de l'agenda culturel du continent, dont le Sénégal était le pays invité d'honneur».