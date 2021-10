Algérie: Djanet - Une délégation russe découvre la diversité du potentiel touristique du Tassili

Djanet — Une délégation de touristes russes séjourne actuellement dans la wilaya de Djanet, où elle a pu découvrir et apprécier la diversité et la richesse du potentiel touristique, culturel et naturel du Tassili.

Composée d'opérateurs dans le domaine du Tourisme et de représentants d'agences de voyage et de médias, la délégation a amorcé sa tournée d'exploration par la visite de Erg-Tihouadine, une destination touristique très prisée pour ce qu'elle renferme comme gravures rupestres, sépultures, et autres outils et pièces archéologiques retraçant l'histoire très ancienne de la région.

Les membres de la délégation ont également pris connaissance de sites touristiques et naturels disséminés à travers le Parc national culturel du Tassili N'Ajjer, à l'instar de Didder et Tikoubaouine (70 km Est de Djanet), ainsi que des gravures et peintures rupestres datant de l'ère préhistorique.

Ils ont montré un fort intérêt et une admiration quant à la richesse culturelle et la biodiversité du parc culturel du Tassili, classé en 1982 au patrimoine de l'Unesco, qu'ils s'emploient de traduire à travers des ébauches de programmes de futurs circuits à envisager dans le cadre d'échanges touristiques et de promotion de l'investissement dans le domaine.

L'Artisanat traditionnel, notamment les produits artisanaux de la femme targuie, le travail du cuir, la bijouterie traditionnelle, la vannerie et le tissage, ont aussi suscité l'intérêt des membres de la délégation russe, lors de sa visite d'une exposition à la Maison de l'Artisanat au quartier Zelouaz.

Selon leur programme de visite à Djanet, la délégation russe devra visiter les ksour d'El-Mihane, Zelouaz et Adjahil, classés au patrimoine national comme secteur sauvegardé, et s'enquérir des traditions et du patrimoine immatériel de la région qui font l'identité de la société Targuie.

Cette visite d'exploration entre dans le cadre de la stratégie du secteur visant à consolider la place de l'Algérie sur le marché mondial du Tourisme, russe en particulier, et attirer le touriste étranger.