Afrique: Algérie-Tanzanie - Signature prochaine d'un mémorandum sur la production d'électricité

Alger — Un mémorandum d'entente dans le domaine de la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique sera signé entre l'Algérie et la Tanzanie, a indiqué jeudi à Alger le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

La signature de ce mémorandum est intervenue au cours d'une audience élargie accordée par M. Arkab au ministre de l'Energie tanzanien au siège du ministère.

Au sortir de cette audience, M. Arkab a indiqué que ce mémorandum porte sur "une coopération dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique en Tanzanie".

Il s'agit, selon lui, de "la première pierre d'une coopération technique dans ce domaine, à travers notamment la formation des cadres tanzaniens afin qu'ils puissent maitriser le secteur des énergies et aussi celui des hydrocarbures".

M.Arkab a expliqué que cette rencontre a permis de discuter du renforcement des voies de coopération directes entre les deux pays, notamment dans le domaine des hydrocarbures.

Pour sa part, le ministre tanzanien de l'Energie s'est dit "content" de la signature de ce mémorandum d'entente entre les deux pays, lequel représente "un cadre de travail et de coopération" dans le secteur de l'énergie.

M.Makamba a précisé, en outre, qu'il s'était déplacé en Algérie afin de "discuter avec le gouvernement algérien, le ministre de l'Energie et des Mines, Sonatrach et Sonelgaz des échanges de savoir faire et d'expériences dans ces domaines très importants".

M.Makamba a précisé qu'il a été chargé d'une mission "très spécifique" qui consiste à "concrétiser et réaliser cette relation politique de longue durée en actions concrètes" qui serviront les peuples des deux pays.

M.Makamba a indiqué qu'il était "porteur d'un message spécial de fraternité de la présidente tanzanienne, Mme. Samia Suluhu Hassan, au président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement et au peuple algérien".