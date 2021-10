Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière des actions dépasse les 5 800 milliards FCFA ce 28 octobre

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé les 5 800 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 28 octobre 2021.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 5 803,122 milliards de FCFA contre 5774,932 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 28,19 milliards.

Celle des obligations est aussi en hausse de 13,875 milliards FCFA, passant de 7070,433 milliards FCFA la veille à 7084,308 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi.

La valeur totale des transactions s'est établie à 499,681 millions FCFA contre 2,815 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a cédé 0,02% à 146,75 points contre 146,78 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a gagné 0,49% à 192,90 points contre 191,96 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 150 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 136 210 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 4 565 FCFA), BOA Burkina (plus 5,77% à 5 500 FCFA) et BOA Benin (plus 2,90% à 5 505 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 7,12% à 4 175 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 1 650 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 4,90% à 6 600 FCFA), ONATEL Burkina (moins 3,61% à 4 000 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,72% à 2 505 FCFA).