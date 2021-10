Afrique: Mutuelle des enseignants de Côte d'Ivoire - Mariatou Koné échange avec le conseil d'administration

Une délégation du conseil d'administration de la Mutuelle des personnels et enseignants du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique (Mupemenet-ci) a été reçue, le mercredi 27 octobre, en audience par Mariatou Koné, ministre de tutelle du département de l'Éducation nationale.

Au cours de l'audience, la délégation conduite par le président de la Mupemenet-ci Boko Brou Michaël a instruit la ministre sur les enjeux de la mutuelle. « On a eu une très belle rencontre avec notre ministre de tutelle, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Ce fut des échanges fructueux. Nous avons retracé l'historique de la mutuelle, présenté les produits et les enjeux majeurs qui pointent à l'horizon. Naturellement, nous avons évoqué les perspectives d'avenir », a-t-il souligné, au terme de la rencontre.

Selon lui, la ministre a salué les efforts et la qualité du travail abattu par l'équipe dirigeante. « La ministre Mariatou a trouvé nos actions salutaires; elle nous a encouragés à poursuivre dans cette dynamique sociale qui participe à la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Elle nous a félicités pour la qualité de nos prestations. Mais, elle nous a invités à faire en sorte que ces prestations tiennent une place de choix dans l'environnement mutualiste en Côte d'Ivoire et sur le continent africain », s'est réjoui le patron de la Mupemenet-CI.

Fort des acquis et des bonnes perspectives qui pointent à l'horizon, la ministre Mariatou Koné s'est engagée à appuyer la mutuelle sur toutes les questions et projets à venir. Elle a, en outre, donné de sages conseils, pour plus de visibilité de la structure mutualiste. « Nous avons, au cours des échanges, reçu de la ministre des conseils avisés sur la question des élections à venir à la Mutuelle générale

des fonctionnaires (Mugefci) », s'est félicité Boko Brou Michaël.