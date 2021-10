Afrique: Pays de l'Ocde - Les flux d'immigration permanente en baisse de 30% en 2020

Les flux migratoires vers les pays de l'Ocde ont très fortement baissé et une grande partie des progrès accomplis ces dix dernières années dans les pays de l'Ocde en matière d'intégration des immigrés ont été anéantis en un an suite à la pandémie de Covid-19. Telles sont quelques unes des principales conclusions des «Perspectives des migrations internationales » de l'Ocde 2021.

«Les flux d'immigration permanente dans les pays de l'Ocde ont baissé de plus de 30 % en 2020, pour s'établir à environ 3.7 millions de personnes - soit le niveau le plus bas depuis 2003. Toutes les catégories de migration permanente ont connu une baisse, les migrations familiales affichant le recul le plus marqué », lit-on dans un communiqué de presse de l'Ocde. Selon la même source, les flux migratoires pour raisons humanitaires ont également été très perturbés, en particulier en direction des États-Unis et du Canada. Les déplacements au titre des migrations de travail et de la libre circulation ont respectivement diminué d'environ 24 % et 17 %.

Les migrations temporaires de travail ont également fortement baissé, de 58 % en moyenne, et le nombre de personnes transférées à l'intérieur d'une même société de 53 %.

Le document ajoute que la pandémie de Covid-19 a anéanti une grande partie des progrès accomplis ces dix dernières années dans les pays de l'Ocde en matière d'intégration des immigrés. D'après l'Ocde, les pouvoirs publics devraient prendre d'urgence des mesures globales et concertées pour éviter que la pandémie ne pèse durablement sur l'intégration des immigrés, ce qui aurait des conséquences économiques majeures et menacerait la cohésion sociale dans son ensemble.

« La reprise économique est une opportunité à saisir pour s'assurer que des politiques migratoires et des politiques d'intégration adaptées sont en place. La conduite déterminée de politiques d'intégration suivant les meilleures pratiques nous permettra d'optimiser l'ampleur et la qualité de cette reprise et de renforcer la cohésion sociale, a déclaré le secrétaire général de l'Ocde Mathias Cormann lors de la présentation officielle du rapport au côté de la Commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson.

« L'édition 2021 des Perspectives des migrations internationales de l'OCDE donne un aperçu général utile des dernières évolutions des flux migratoires internationaux, des politiques migratoires et des politiques d'intégration, ainsi que des recommandations en la matière », a déclaré la Commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson.