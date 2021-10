Afrique de l'Ouest: Développement des industries dans l'espace UEMOA - Le ministère du commerce invite à élargir les actions pour la compétitivité des Pmi

Le secrétaire général du ministère sénégalais en charge du commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme) rappelle que la restructuration et la mise à niveau de l'industrie demeure un chantier majeur pour nos Etats (de l'Uemao). Samba Ndaw exhorte les acteurs sous régionaux impliqués à approfondir leurs réflexions afin de faire des recommandations prenant en compte, au-delà de la restructuration et de la mise à niveau des industries, les conditions globales d'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes industries.

« La restructuration et la mise à niveau de l'industrie demeure un chantier majeur pour nos Etats. » Tels sont des propos du secrétaire général du ministère sénégalais en charge du commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme).

Samba Ndaw, en l'occurrence, présidait hier, avec Paul Koffi Koffi, commissaire en charge du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique à la Commission de l'Uemoa, la cérémonie d'ouverture de l'édition 2021 de la réunion du Réseau des bureaux de restructuration et de mise à niveau (Rbmn).

A l'occasion, M. Ndaw a indiqué que le gouvernement du Sénégal a vite pris la mesure de la pertinence d'un tel instrument pour le développement industriel de notre pays. C'est pour cela, ajoute-il, que nous avons toujours soutenu le Bureau de mise à niveau du Sénégal dans le déploiement du Programme national de mise à niveau.

Ce programme, poursuit M. Ndaw, est mis en œuvre selon les domaines prioritaires identifiés. En effet, « l'Industrie au Sénégal a été identifiée comme source majeure de croissance inclusive et durable ». A l'en croire, elle constitue un pilier essentiel de notre stratégie nationale de développement appelé « Plan Sénégal émergent (Pse) » dont l'un des objectifs est la transformation structurelle de l'économie.

Samba Ndaw n'a pas manqué d'affirmer solennellement le soutien du gouvernement du Sénégal à l'initiative de mise en Réseau des Brmn de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa). Car, argue-t-il, cela permettra que conjuguer leurs efforts pour la modernisation des industries de l'Union qui doivent, selon lui, faire face à une compétition de plus en plus rude sur le plan international.

« C'est vous dire combien la restructuration et la mise à niveau sont importantes pour nos entreprises industrielles qui évoluent désormais dans un environnement économique mondialisé et hautement concurrentiel. », lance le Sg du ministère du commerce et des Pme du Sénégal. Qui souligne dans la foulée que la concurrence mondiale ne laisse plus aucune chance de survie aux entreprises moins performantes.

Par conséquent, M. Ndaw exhorte les acteurs impliqués à approfondir leurs réflexions afin de faire des recommandations prenant en compte, au-delà de la restructuration et de la mise à niveau des industries, les conditions globales d'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes industries.

Par ailleurs, il faut souligner que l'ombre de Ibrahima Diouf, ancien directeur du Bureau de mise à niveau du Sénégal décédé le 10 janvier dernier, a plané sur la salle qui abritait la réunion du Rbmn. « Je voudrais remercier la Commission de l'Uemoa avec à sa tête le Président Abdoulaye Diop, pour la compassion manifestée à notre égard lors de la brusque disparition de notre frère monsieur Ibrahima Diouf, précédemment directeur du Bureau de mise à niveau du Sénégal », dit Samba Ndaw.

« Mes remerciements vont à l'endroit aussi de tous ses collègues et frères du Réseau des Brmn de l'Uemoa pour le soutien qu'ils nous ont apporté durant cette période douloureuse. Au-delà des relations de travail, nous avons senti l'affection fraternelle que monsieur Diouf a inspirée », renchérit le représentant de Aminata Assom Diatta, ministre en charge du commerce et des Pme.