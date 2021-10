Algérie: Le MJS autorise le retour du public dans les infrastructures sportives

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a annoncé jeudi dans un communiqué le retour du public dans les différentes infrastructures sportives, toutes disciplines confondues, 19 mois après l'interdiction instaurée en raison de la pandémie du Covid-19.

"Suite à l'accord des services du Premier Ministre et, dans le cadre de l'allègement des mesures de confinement et de la reprise progressive des activités sportives compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, le MJS annonce sa décision relative au retour du public dans les stades à dater de la deuxième journée du championnat national de football (vendredi et samedi, ndlr), et celui des supporters concernant les autres disciplines sportives à condition de présenter le pass-sanitaire vaccinal prouvant l'injection des deux doses", a indiqué le département ministériel.

Le retour du public doit se faire dans le "respect des gestes barrières conformément au protocole sanitaire en vigueur visant à freiner la propagation de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, le ministère affirme que l'accès aux stades n'est pas autorisé aux jeunes de moins de 18 ans qui ne sont pas concernés par la vaccination", conclut le communiqué.

En septembre dernier, le MJS avait annoncé le retour du public dans les stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022.

"En rappel de la décision du Premier ministre du 13 septembre relative à l'allègement du protocole sanitaire et dans le cadre de la reprise des activités sportives et de jeunesse, il a été décidé la réouverture des infrastructures sportives, publiques et privées, ainsi que la reprise des activités et compétitions dans toutes les disciplines, sous condition du strict respect du protocole sanitaire tel que préconisé par les autorités publiques pour faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus", avait indiqué un communiqué du MJS.