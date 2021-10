Afrique du Nord: Transport maritime - L'Algérie possède une flotte assez importante

Alger — L'Algérie possède une flotte maritime assez importante pour renforcer les dessertes et exploiter de la meilleure façon ses potentialités touristiques par voie maritime, a affirmé jeudi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Supervisant la mise en service du navire "Badji Mokhtar III", M. Benabderrahmane a expliqué, dans une déclaration à la presse, que l'Algérie disposait de trois nouveaux navires, et d'autres "qui seront exploités de façon optimale notamment dans le transport des voyageurs entre les deux rives de la méditerranée, avant de s'orienter vers de nouvelles destinations en Afrique et en Asie, et si possible, dans le pèlerinage et la Omra".

L'Algérie dispose de "tous les moyens pour accéder à ces circuits et exploiter toutes ses capacités touristiques", a-t-il souligné, faisant remarquer que des "jeunes diplômés des plus grandes écoles hôtelières en Algérie et des plus grandes écoles maritimes en Afrique prennent en charge la gestion de ce navire".

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a fait savoir que les réservations affichent complet pour le mois de novembre à bord de ce navire, ce qui prouve que l'Algérie est une destination prisée, a-t-il dit.

Le navire, fruit de la première collaboration entre l'Algérie et la Chine en matière de construction navale, peut transporter 1.800 passagers.

Il est équipé de 3 portes-arrière et peut charger 600 véhicules touristiques.

Il contient 12 ponts d'une superficie totale de plus de 20.000 mètres carrés, avec plus de 500 cabines pour les passagers et près de 100 cabines pour l'équipage.

Par ailleurs, le Premier ministre a présenté ses vœux à l'ensemble des journalistes de la Radio nationale et de la Télévision algérienne, à l'occasion de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la Télévision, leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement leur mission.

Il a mis l'accent sur l'importance de préparer le 60e anniversaire pour montrer au monde entier les réalisations accomplies pendant cette courte période.