Afrique du Nord: Gaz - L'Algérie prête à discuter avec son partenaire espagnol de livraisons supplémentaires

Alger — L'Algérie est prête à discuter avec son partenaire espagnol de livraisons gazières supplémentaires et à fixer un programme pour assurer ces livraisons, a affirmé mercredi à Alger le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre tenue avec la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera Rodriguez, M. Arkab a indiqué que "l'Algérie, à travers la compagnie Sonatrach, honorera ses engagements avec l'Espagne, relatifs à l'approvisionnement en gaz naturel et elle est prête à discuter des conditions de livraisons gazières supplémentaires".

"Les partenaires espagnols ont été rassurés que l'Algérie fournira, dans le cadre des contrats conclus entre Sonatrach et les sociétés espagnoles, tous les approvisionnements prévus. Nous nous sommes engagés également à ce que toutes les livraisons se fassent à travers les installations se trouvant en Algérie, via le gazoduc Medgaz et les complexes de conversion de gaz", a précisé le ministre tout en évoquant, un projet d'extension de la capacité du Medgaz et ainsi que les capacités en GNL.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé aussi d'autres points portant sur la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, dont notamment les projets d'interconnexion électrique et gazière entre les deux pays.

A ce propos, le ministre a évoqué la réalisation d'un projet de câble électrique sous-marin qui va relier l'Algérie à l'Espagne.

"Nous sommes très intéressés par ce projet et par l'utilisation des technologies modernes dans le domaine énergétique avec le partenaire espagnol, ainsi que des projets futurs qui profiteront aux deux parties", a-t-il déclaré.

Les compagnies espagnoles invitées à investir dans les hydrocarbures

Se félicitant des relations "excellentes et distinguées" entre l'Algérie et l'Espagne dans le domaine de l'énergie, M. Arkab a soutenu que les deux pays sont "déterminés" à poursuivre cette relation à l'avenir afin de concrétiser de "nombreux grands projets ayant une importance pour les deux pays".

Lors de cette réunion, il a été également présenté à la délégation espagnole, les opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur des hydrocarbures (amont et aval), a fait savoir le ministre, tout en invitant les entreprises espagnoles à participer aux prochains appels d'offres et à bénéficier des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

De son côté, Mme Rodriguez s'est félicitée de l'engagement et des explications fournies par la partie algérienne relatives aux garanties du transport du gaz naturel conformément aux accords signés par les compagnies des deux pays.

Selon la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol, les deux pays ont des défis similaires notamment dans les domaines du changement climatique, l'énergie et les ressources en eau.

Dans ce sens, elle a fait état de discussions sur des projets en communs dans le domaine des énergies renouvelables et la construction d'un câble d'interconnexion électrique entre les deux pays.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué la possibilité d'élargir et d'approfondir les engagements établis dans le mémorandum de coopération signé en 2018 dans le domaine énergétique.

Ont pris part à cette rencontre du côté algérien, les PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz, respectivement Toufik Hakkar et Chaher Boulakhras, les directeurs centraux du ministère de l'Energie et des Mines, et les directeurs du ministère des Affaires étrangères.

La partie espagnole a été représentée par la Secrétaire d'Etat à l'Energie, Sara Aagesen, la directrice générale de la diplomatie économique, Anna Esmeralda Martinez Saez ainsi que le conseiller auprès de l'ambassade d'Espagne en Algérie, Pablo Fernandez Vacas.

Media