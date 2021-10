Guinée: Vers un départ de Didier Six du poste de sélectionneur

La Fédération guinéenne a annoncé ce 28 octobre que Kaba Diawara et Mandjou Diallo dirigeront l'équipe nationale durant les deux prochains matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022, prévus le 12 novembre à Conakry face à la Guinée-Bissau et le 15 novembre au Maroc. La Féguifoot « est en discussion avec le sélectionneur Didier Six, pour une séparation à l'amiable dans les brefs délais ».

Sauf revirement, Didier Six ne devrait plus être le coach de l'équipe nationale de Guinée, pour la suite des qualifications africaines de la Coupe du monde 2022. « La Fédération guinéenne est en discussion avec le sélectionneur Didier Six, pour une séparation à l'amiable dans les brefs délais », indique en effet un communiqué de la Féguifoot.

Ses deux adjoints, l'ex-attaquant Kaba Diawara et Mandjou Diallo, vont assurer l'intérim lors des deux prochains matches, prévus le 12 novembre à Conakry face à la Guinée-Bissau et le 15 novembre au Maroc.

Le 12 février 2020, l'ex-entraîneur de l'équipe du Togo (2012-2013) et de celle de Maurice (2015) avait paraphé un contrat de trois ans, afin de succéder officiellement au Belge Paul Put. Il avait pour mission de qualifier le Sily National pour la Coupe d'Afrique des nations 2021 et pour la Coupe du monde 2022.

Une mission en partie remplie puisque les Guinéens se sont qualifiés pour une CAN 2021 (9 janvier-6 février au Cameroun) durant laquelle ils joueront contre le Malawi (10 janvier), le Sénégal (14 janvier) et le Zimbabwe (18 janvier).

Ennuis de santé et résultats en berne

Pour le Mondial 2022, c'est raté, en revanche. Le Maroc a décroché l'unique billet pour le dernier tour, dans le groupe I. « Un état de fait qui a incité la Fédération Guinéenne de Football a sollicité une séparation à l'amiable avec le technicien français, qui n'a pas honoré la seconde partie de son contrat », poursuit la Féguifoot dans un communiqué.

De fait, l'année 2021 de Didier Six aura été mitigé, avec trois victoires, deux défaites et trois nuls, toutes compétitions confondues. Il avait manqué les deux derniers matches de la sélection (nul 2-2 face au Soudan et défaite 4-1 face au Maroc) suite à une hospitalisation pour un neuropaludisme.

Depuis le départ du Français Michel Dussuyer en 2015, Luis Fernandez, Lappé Bangoura, Paul Put et Didier Six ont pris place sur le banc du Sily National. Aucun n'a trouvé la formule pour permettre à la Guinée de briller durablement.