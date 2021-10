Sénégal: Agriculture - Une bonne campagne agricole en perspective à Goudomp

La campagne agricole dans le département de Goudomp sera bonne. La pluviométrie a été au rendez-vous, même si elle n'a pas atteint le même niveau de celle de 2020 jugée exceptionnelle. Reportage dans les rizières et champs de Goudomp.

GOUDOMP - L'image pourrait être celle de ces vieilles cartes postales. Elle nous parait bucolique avec le bel environnement qui compose le décor. Elle est également représentative de la bravoure des femmes du sud du pays qui semblent porter sur leurs frêles épaules le monde. C'est une succession de femmes, le dos courbé, travaillant inlassablement dans les rizières à côté du village d'Anice. Chacun semant son plan de riz dont la récolte prometteuse va nourrir la famille jusqu'au prochain hivernage. Un cycle de vie. Un recommencement... De Goudomp à Baconding, on aperçoit, tout au long des rizières, plusieurs femmes au milieu de l'eau piquant leur plan. D'autres, houe à la main et accroupies, arrachent les plantes de riz et les déposent à côté. Ce travail est noté sur une bonne partie de la Casamance et particulièrement de Goudomp à Baghère, des zones connues pour la production de riz. « Nos femmes qui sont dans les rizières ne se plaignent pas trop du rendement durant toutes ces dernières années qui ont connu une importante pluviométrie, spécialement l'année dernière. Cette année également, la terre a été bien arrosée malgré un démarrage tardif de l'hivernage », lance Youssouph, un habitant de Goudomp.

Selon le Chef du Service départemental de l'Agriculture de Goudomp, Pierre Badiate, les productions agricoles dans ce département sont réparties en localités. Chaque zone se spécialisant dans une variété. Les grandes variétés étant le riz et l'arachide. Quant à la production de la patate, elle est fortement pratiquée dans les bourgs se trouvant dans la commune de Goudomp et les autres localités à proximité. Mais, vers la commune de Niagha et Kolibantang, ce sont d'autres variétés qui y dominent.

En dehors du riz qui reste la culture dominante dans le département (24 000 hectares), les principales spéculations qui y sont cultivées sont le mil (15 000 hectares), l'arachide (12 800 ha), le sorgho (6500 ha) et le maïs (11 000 ha). Cette dernière céréale est cultivée principalement dans les villages qui se trouvent vers la frontière avec la Guinée-Bissau.

En ce qui concerne les rendements, l'année dernière, le département de Goudomp a enregistré une production de 19 169 tonnes d'arachide, 3200 tonnes de manioc, 7971 tonnes de pastèque et 1135 tonnes de sésame. Et concernant les cultures vivrières, 30 176 tonnes de mil, 13 910 tonnes de sorgho, 40 000 tonnes de maïs, 28 012 tonnes de riz et 1098 tonnes de fonio ont été produites. En faisant le cumul, cela donne une production de plus de 11 000 tonnes pour les céréales sans comptabiliser la production de la Sodagri. Des rendements difficilement égalables cette année, mais le Chef du Service départemental de l'agriculture reste optimiste quant aux perspectives de productions. « On n'aura pas les mêmes productions que l'année 2020. Avec le démarrage tardif de l'hivernage cette année, on a un déficit pluviométrique d'au moins 500 mm au niveau de beaucoup de postes par rapport à l'année 2020. Mais, les productions seront bonnes », assure Pierre Badiate.

La concurrence de l'anacarde

Ce dernier n'a pas manqué de souligner les contraintes auxquelles font face ces cultures. Il s'agit notamment de la salinité des sols qui a fait reculer la culture du riz et les rendements. Entre Goudomp et Baconding, de vastes étendues de rizières ne sont pas cultivées. En prolongeant jusqu'à Samine, c'est le même scénario. Dans la zone de Simbadi Balante, les rizières ont également été prises par la salinité. Les bonnes terres se trouvent du côté de Samine et Sindima, avec des rizières qui restent exploitables jusqu'à la sortie du village de Niafor et de Sathioum, plutôt épargné par la salinité des sols. Toutefois, d'après le technicien de l'agriculture, les terres sont là et il suffit de les aménager pour sauver ces superficies en installant des barrages anti-sel, des digues de protection et amener des variétés adaptées à la salinité.

La salinité n'est pas la seule cause du faible rendement dans le département de Goudomp. Les plantations d'anacarde qui sont devenues la principale activité des populations de cette zone détruisent la forêt et récupèrent certains espaces de productions agricoles. En effet, la culture de l'anacarde est jugée plus reposante et plus rentable. « Ils plantent et attendent tranquillement la période de récolte. Mais aujourd'hui, ils ont constaté que la production de l'anacarde a drastiquement baissé [parce que] les plantations sont vieillissantes », renseigne le technicien tout en soulignant le danger que cette filière peut aussi causer.