Congo-Brazzaville: Giacomo Durazzo parle d'un « avenir très prometteur »

Les relations entre l'Union européenne (UE) et le Congo, ainsi que les Etats d'Afrique Caraïbes-Pacifique, avec la fin de l'Accord de Cotonou et la mise en place d'un nouvel accord de partenariat, ont été au centre de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a accordée le 28 octobre à l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo.

Le président de la chambre basse du Parlement et son hôte ont évoqué les questions politiques, notamment les élections législatives et locales qui pointent à l'horizon ; la coopération et l'aide au développement que l'UE met à la disposition du Congo. « Nous avons évoqué un certain nombre de sujets en cours, et surtout les nouveaux projets et programmes qui vont se mettre en place.

C'était une réunion très amicale, très chaleureuse qui nous a permis d'évoquer tous ces sujets, c'est notre première rencontre, évidemment nous continuerons à maintenir cette coopération et ce travail avec l'Assemblée nationale qui joue un rôle très important dans la vie politique, économique et sociale du pays », a expliqué le chef de la délégation de l'UE en République du Congo.

Selon lui, les relations entre l'UE et le Congo sont bonnes mais peuvent toujours s'améliorer. Ainsi, les deux parties sont invitées à renforcer et à améliorer davantage leur partenariat. « Je pense que nous avons un nouveau chapitre qui s'ouvre justement avec le nouvel accord post-Cotonou, je crois qu'il y a un avenir prometteur pour continuer ce partenariat et renforcer nos relations. Il n'y a pas de problème majeur, il y a de petits soucis pour lesquels on doit toujours trouver de solutions mais je pense que l'avenir est très prometteur », a conclu Giacomo Durazzo.