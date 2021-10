Afrique: lutte contre le rechauffement climatique - Tant que les gros pollueurs ne transcenderont pas leurs intérêts égoïstes...

analyse

Glasgow, la capitale écossaise, accueille, du 1er au 12 novembre 2021, la COP26, acronyme anglais de « Conférence des parties (Conference of parties)», 26ème du genre, qui est un sommet mondial annuel sur le changement climatique. L'objectif de ces regroupements périodiques de la quasi-totalité des pays de la planète étant d'explorer les pistes de solutions pour faire face au changement climatique en adoptant des résolutions visant à limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat dont le réchauffement est devenu une préoccupation mondiale.

Cette année, les attentes sont d'autant plus élevées que les enjeux impliquent pratiquement l'avenir de la planète. Au point que, pour certains observateurs, ce sommet de Glasgow apparaît comme celui de la dernière chance, tant les prévisions sont alarmistes. En effet, la Conférence de Paris en 2015, avait déjà tiré la sonnette d'alarme en fixant des objectifs clés à travers l'Accord de Paris, visant à prévenir une catastrophe climatique parce qu'il avait été établi que si le réchauffement de la planète continue à dépasser 1,5°C, bon nombre de changements subis par la planète seraient irréversibles.

L'heure est véritablement grave

Mais à l'orée du sommet de Glasgow, le Programme des Nations unies pour l'environnement prévient, dans son bilan annuel, que « non seulement les engagements des pays pris pour 2030, mènent la planète vers un réchauffement climatique à 2,7°C à la fin du siècle, mais, de surcroît, ils ne sont pas respectés ». C'est dire si l'heure est véritablement grave. De ce fait, elle appelle à une véritable prise de conscience collective, surtout au niveau des dirigeants des Etats, particulièrement ceux des grandes puissances qui sont par ailleurs les plus gros pollueurs et qui semblent fermer les yeux s'ils ne sont pas mus par d'autres intérêts, au point de donner l'impression de minimiser les dangers du réchauffement climatique.

Autrement, comment comprendre que pour une conférence aussi importante que celle de Glasgow, des dirigeants comme Vladimir Poutine de la Russie et Xi Jinping de la Chine qui sont autant de décideurs qui peuvent contribuer à faire bouger les lignes pour changer la donne, brillent par leur absence alors que leurs pays respectifs sont concernés au premier chef par la question ? La Chine, par exemple, étant présentée comme responsable de près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre au moment où son plan de réduction des émissions, reste toujours attendu du côté de l'ONU.

Quant au président russe, Vladimir Poutine, il avait longtemps minimisé le rôle de l'activité humaine dans le changement climatique avant de montrer plus d'engagement en raison de la multiplication des catastrophes naturelles dans son pays. Comment, dans ces conditions, ne pas saluer la présence annoncée du président américain, Joe Biden, qui a non seulement déclaré vouloir doubler le soutien financier aux pays en développement pour les aider à s'adapter au réchauffement climatique, mais aussi souhaite faire « des Etats-Unis, le leader du financement public du climat » ?

L'Afrique est le continent le plus à plaindre

Une position aux antipodes de celle de son prédécesseur, Donald Trump, ce climato-sceptique qui n'avait pas hésité, au nom de son fameux slogan « America first », à retirer son pays de l'Accord de Paris parce qu'il ne « voulait rien qui puisse se mettre en travers » de son action pour redresser l'économie de la première puissance mondiale. C'est dire si tant que les gros pollueurs ne transcenderont pas leurs intérêts égoïstes pour mettre en avant l'intérêt collectif, la lutte contre les changement climatique et le réchauffement de la planète continuera de souffrir des insuffisances qui plombent la mise en œuvre des différentes résolutions. Toute chose qui contribuera à exposer davantage la planète bleue aux risques de catastrophes climatiques.

A ce jeu, c'est malheureusement l'Afrique qui est le continent le plus à plaindre puisqu'elle est loin d'avoir les moyens de sa politique en termes de prise de mesures d'atténuation des effets des changements climatiques. Contrainte donc de subir et de s'adapter, elle voit là aussi son sort pratiquement lié à la solidarité internationale. Autant dire qu'en raison de sa pauvreté, l'Afrique est un continent exposé qui est parmi les premiers à ressentir les impacts du changement climatique qui se traduisent, entre autres, en termes d'inondations, de sécheresse, de vagues de chaleur entraînant des pertes de récoltes.

Toutes choses auxquelles le continent n'est pas suffisamment armé, seul, à faire face. L'on comprend donc qu'à l'approche de cette COP26, plus de 100 pays en développement aient formulé des demandes de financement pour lutter et s'adapter au changement climatique, des compensations pour les effets qu'il aura sur eux et des financements pour aider à rendre leurs économie plus vertes. Seront-ils seulement entendus ? Là est la grande question. D'autant que les précédents engagements des grandes nations dont la plupart se retrouvent être parmi les plus gros pollueurs de la planète, en termes de soutiens et autres subventions aux nations les plus démunies, n'ont, jusque-là, toujours pas produit les effets escomptés.