Afrique de l'Ouest: Du matériel militaire français pour le Niger

Des mitrailleuses lourdes et des véhicules tout-terrain... du matériel militaire offert par la France, pour aider le Niger à combattre les groupes terroristes. Analyse.

Le Niger est frappé comme d'autres pays du Sahel notamment, depuis plusieurs années par des attaques meurtrières de groupes jihadistes.

Pour y faire face Niamey bénéficie notamment du soutien, logistique et en matière de formation, des pays occidentaux et notamment la France.

Le centre de commandement de la Task force européenne Takuba sera par ailleurs prochainement installé au Niger. On le voit, le pays prend plus en plus de place auprès de la France au moment où les relations de Paris avec le Mali se tendent.

Pour Seidik Abba journaliste et écrivain, spécialiste des questions sécuritaires, même si le Niger devient de plus en plus l'épicentre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, cela ne doit pas faire perdre de vue que la réponse doit être régionale. Il s'en explique au micro de Carole Assignon.