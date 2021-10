Algérie: Culture - Chaâlal insiste sur le renforcement de la place du secteur dans le développement local

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal a mis l'accent, jeudi à Alger, sur la nécessité pour les directeurs locaux de la culture et des arts, d'avoir une "forte présence dans les Assemblées de wilaya" à travers leurs propositions pour "consolider la place du secteur culturel dans le développement local".

Présidant une réunion d'orientation et d'évaluation avec les directeurs locaux de la culture et des arts consacrée au débat des perspectives du secteur et des moyens de l'activer à la lumière du plan d'action du gouvernement, la ministre a évoqué le rôle des directeurs locaux de la culture et arts "dans la persuasion des élus locaux d'inscrire les projets liés à la culture, aux arts et au patrimoine sur les nomenclatures sectorielles d'équipement et de réévaluer les projets et réaliser les travaux dans les délais impartis".

Elle a appelé "à fournir davantage d'efforts pour ne pas transformer les structures culturelles à des fins autres que leur vocations et à convaincre les responsables locaux de leur importance dans l'activation de la scène culturelle locale".

Mme Chaâlal a appelé également les directeurs de la culture à "suivre les projets de réalisation et à inspecter régulièrement les travaux et trouver des solutions urgentes à tous les problèmes de leur suspension ou perturbation".

La ministre a insisté la nécessité d'accélérer "la numérisation, d'améliorer le service public, de simplifier les procédures, et de recevoir les artistes et les associations culturelles pour écouter leurs

préoccupations et soutenir les efforts déployés, notamment dans les zones d'ombre, mettant en garde contre toute forme de corruption, d'abus et d'indifférence.

Elle a chargé les directeurs de la culture et des arts de prendre "toutes les initiatives nécessaires pour éviter les blocages et les problèmes professionnels collectifs et individuels et d'adopter le dialogue avec les personnels en coordination avec les responsables des services concernés", précisant qu'elle attache "une importance particulière aux droits du personnel et des fonctionnaires qui font souvent l'objet de décisions arbitraires et inacceptables".

A ce propos, elle a appelé au respect des procédures légales dans la composition et le fonctionnement des conseils de discipline".

Après avoir plaidé pour "la prise d'initiatives et de mesures nécessaires en coordination avec les services de sécurité et les collectivités locales pour lutter contre les opérations de fouilles non autorisées et les actes de vandalisme contre les sites archéologiques et historiques", la ministre a donné des instructions pour "œuvrer à l'exploitation économique des sites archéologiques et historiques".

Elle a appelé, dans ce sens, les responsables du secteur à "proposer les espaces aménagés à cet effet au début de l'année prochain ainsi que la nature des services pouvant être fournis et les modalités de leur exploitation".

La première responsable du secteur a mis l'accent sur l'impératif d'oeuvrer à "capter les investisseurs privés et de les sensibiliser sur les opportunités d'investissement offertes dans le domaine culturel au niveau local", plaidant pour l'accompagnement des efforts afin de récupérer les salles de cinéma et de préparer les dossiers permettant de déterminer l'octroi de l'exploitation de ces salles aux investisseurs privés conformément aux procédures légales, et ce, à compter de l'année prochaine".

Elle a appelé, en outre, à "la promotion du rôle des bibliothèques", au suivi et à l'évaluation des programmes des établissements de théâtre et à la promotion du théâtre pour enfant et de rue dans les espaces publics, en sus d'oeuvrer à l'élaboration de nouvelles approches pour la redynamisation

du rôle des musées et des parcs culturels et la mise en place de nouveaux créneaux culturels et touristiques".

La rencontre d'évaluation a été marquée par l'organisation de 4 ateliers concernant "l'économie culturelle", "la gestion et le suivi de la réalisation des projets et de la numérisation", "l'administration, les fonctionnaires et l'opération d'intégration" et "les dix nouvelles wilayas", et ce, avec la participation des cadres centraux du ministère de la Culture et des Arts, des directeurs locaux de la Culture, des responsables des différents établissements culturels et artistiques et les présidents des théâtres régionaux et des musées.