Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Linda Ibara Leckassy obtient une reconnaissance académique

La cosmétologue congolaise, Linda Ibara Leckassy Nonault, vient d'obtenir son Master of business administration (MBA) sur le thème « Mise en place d'une stratégie de niche pour les produits Kibonit dans l'industrie africaine du cosmétique », avec mention honorable des membres du jury.

A travers le diplôme obtenu, la conseillère départementale de la Cuvette, présidente directrice générale de Kibonit, apporte un plus dans cet univers afin de crédibiliser un secteur encore quasiment vierge au Congo. « Il était impératif de finaliser tout ce travail de terrain par une reconnaissance académique et le MBA me fait entrer dans ce club feutré qui permet de toucher tous les grands patrons ainsi que ceux du CAC 40 en Europe. Ma formation initiale c'est cosmétologue, cela veut dire réaliser des produits. Quand je suis arrivée avec cette expression à Brazzaville, il y a dix-sept années, je pense que tout le monde n'avait pas encore compris les enjeux ni l'ampleur de ce qui était mon métier », s'est réjouie la dame aux mille projets.

Première marque de cosmétiques naturels et bio enrichie en huile de Kolo du Congo, Kibonit beauté a été spécialement formulée pour répondre aux besoins de tous les types de peaux, tout en respectant leur nature : peaux noires, peaux caucasiennes et asiatiques. En effet, cette reconnaissance académique témoigne de l'implication patriotique de Linda Ibara-Leckassy Nonault qui entend davantage diversifier sa gamme pour le bonheur des consommateurs.

Professionnelle passionnée par le luxe, le raffinement, le bien-être, l'exigence de Linda Ibara-Leckassy Nonault en matière de cosmétiques l'a amenée, en 2006, à formuler des produits de haute qualité : une gamme de douze soins, alliant force de la nature et cosmétologie de pointe. Extraite des fruits de palmiers-bambous issus des forêts du Bassin du Congo, cette huile rouge, aussi appelée « Mpande », est très prisée des connaisseurs. L'huile de Kolo est, en effet, reconnue pour ses bienfaits cosmétiques et alimentaires, notamment grâce à ses vertus antioxydantes et hydratantes.

« Quand j'ai terminé mes études à Paris, je travaillais aux Galeries La Fayette. Toutes les femmes qui venaient dans ce grand magasin avaient un problème de peau. C'est à ce moment que l'idée m'est venue de monter une structure de beauté. J'ai fait un mémoire sur les problèmes de peaux noires et métisses, et le jour de ma soutenance j'ai présenté une crème que j'avais faite à base d'un produit naturel, l'huile de Kolo. Ce produit fut accepté et encouragé... », expliquait-elle dans une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville en mars 2014.